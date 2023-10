Padre de 1 de las víctimas en incendio exhibe AUDIO que le envío en la tragedia de España

Comparta este artículo

Murcia, España.- Después de que se informara del fatal incendio en discoteca de Murcia, ante varios medios de comunicación el padre de una de las víctimas que estuvo en el interior de la edificación en llamas, exhibió un audio que le envió su hija, del momento en que descubrió que no saldría con vida del lugar mientras que atrás se escuchaban otros gritos durante la tragedia en España que ha dejado al mundo en shock

La madrugada de este domingo 1 de octubre comenzó de la peor manera para España, debido a una discoteca ubicada en la zona de ocio Atalayas, en Murcia, fue consumida por las llamas de un incendio que hasta el momento ha reportado a 13 víctimas mortales, entre hombres y mujeres de los 22 a 45 años de edad, y decenas más de heridos por el fuego y el humo, que aún mantendrían su vida en peligro.

Ante este hecho, el Director General de Seguridad y Emergencias, Ricardo Villalba, se presentó en el lugar para coordinar la movilización de las autoridades, el Centro de Coordinación de Emergencias y el Ayuntamiento de Murcia, siendo el encargado de dar la desgarradora noticia que al menos 13 jóvenes resultaron fallecidos al quedar atrapados en el fuego que había comenzado en una fonda y se extendió hasta alcanzarlos.

Entre estas 13 víctimas mortales al parecer hay una chica que alcanzó a despedirse de su madre, pues hace unos minutos el padre de la chica al hablar con varios medios de comunicación españoles reprodujo el audio que le envío por WhatsApp a su madre, en el cual devastada y asustada le expresó: "Mami la amo, vamos a morir, la amo", desgarrando el corazón de cualquier padre al escuchar el material auditivo.

Tras esto, el hombre no pudo evitar romperse y soltarse en llanto al revelar que hasta el momento no sabían absolutamente nada sobre su hija, que ese audio es lo último que escucharon de ella, mientras que las personas presentes trataron de reconfortarlo, pero el hombre ya no pudo ocultar su dolor y desesperación al haber perdido a su hija de esta tan inesperada y trágica manera cuando se suponía solo saldría a divertirse.

Fuente: Tribuna del Yaqui