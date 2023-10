Guerra en Israel: Suspenden suministro de energía a Palestina; el número de muertos aumenta

Jerusalén, Israel.-La madrugada del pasado sábado, 7 de octubre, estalló conflicto armado entre Palestina e Israel, después de Hamás inició una ofensiva sin precedentes en el país de la 'Tierra Santa'. Luego de seis días de un constante intercambio de ataques, las víctimas fatales de ambos bandos continúan acumulándose, mientras que algunos reportes indican que cientos de miles de palestinos iniciaron un éxodo con tal de huir de los estragos de la guerra.

De acuerdo con información emitida por The Times of Israel, el número de muertos tras el ataque masivo de Hamás superó los 1 mil 300, así como se estiman cerca de 3 mil 300 heridos; mientras que el Ministerio de Salud de Gaza reportó alrededor de 1 mil 203 víctimas fatales por los ataques israelíes. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que alrededor de 250 mil pobladores de Gaza escaparon de sus hogares y actualmente se encuentran refugiados en escuelas de la misma agencia mundial.

Pese a las devastadoras consecuencias para los civiles de ambos territorios, todo parece indicar que el altercado continuará por mucho más tiempo; incluso, el medios locales israelíes confirmaron que el teniente coronel Richard Hecth, portavoz militar israelí confirmó que las fuerzas "se están preparando para una maniobra terrestre", aunque hasta el momento los altos mandos políticos no han ordenado nada parecido.

Israel y Palestina se prepararían para un largo conflicto armado

Créditos: Internet

Por su parte, el jefe del Comando del Frente Interior del ejército de Israel, Rafi Milo, declaró en una entrevista durante la mañana de este jueves, 12 de octubre, que estiman que Hamás podría se estaría preparando para mantener el conflicto armado por mucho más tiempo: "Hemos identificado el comportamiento de Hamás, que se da cuenta de que está entrando en una guerra larga."

Durante la jornada del mismo jueves, el Ministro de Energía, Israel Katz, lanzó una contundente advertencia en contra del territorio de Gaza, en la que aseguró que no habría suministros de electricidad y agua en Palestina mientras permanezcan los ataques en contra de Israel, así como también se encargó de solicitar que los cerca de 150 rehenes regresen a sanos y salvos a sus respectivos hogares.

"¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna bomba de agua y no entrará ningún cambión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa. Humanitarismo para humanitarismo. Y nadie puede predicarnos la moralidad", declaró Katz a través de X (red social anteriormente conocida como Twitter).