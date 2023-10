"Mamita, te quiero mucho": Niño dice sus últimas palabras antes de morir por se impactado por un rayo

Ciudad de México.- Un rayo cobró la vida de un menor de edad, luego de que éste lo alcanzara. Minutos después de que el accidente natural ocurriera, un señor que caminaba por la zona llamó a una ambulancia para socorrer al pequeño, pero por desgracia la ayuda llegó demasiado tarde.

El hecho tuvo lugar en San Miguel de Naranjo, en Costa Rica, donde el afectado se dedicaba a recoger café junto a su madre. Mientras ambos trabajaban, el rayo eléctrico cayó sobre el niño, quien mientras agonizaba se lamentaba diciendo: "¡Ay, señor, ¿Por qué a mi?", según relata Mirna, la madre del infante.

La señora contó a medios que el rayo habría impactado contra su hijo, mientras que a ella la habría lanzado lejos. Enseguida, ella se quitó el canasto con el que estaba recogiendo el café, a la par que socorrió a su pequeño y le quitó la bolsa. Para ese momento, él todavía podía hablar.

Cuando lo agarro, me dice él: mamita te quiero mucho, mucho, mucho. Grité desesperadamente para que me ayudaran, nadie me ayudó". Esas habrían sido las últimas palabras del afectado.