Rebeca narra lo duro que fue escapar de Israel con su hijo: "Muchos mexicanos se quedaron allá"

Jerusalén, Israel.- Hace 6 días explotó un conflicto armado entre Israel y Palestina, luego de que Hamás orquestara un ataque a gran escala en la denominada 'Tierra Santa'. Si bien, las ofensivas y contraofensivas de ambos territorios han tomado la vida de miles de civiles, la realidad es que en el medio hay varios turistas que quedaron estancados por la guerra, entre ellos hay cientos de mexicanos que aún luchan por salir, según declaraciones de una madre compatriota que logró escapar de último momento.

Se trata de Rebeca Scharf, quien recientemente contó en exclusiva para El Universal cómo fue su odisea para lograr subir a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, en medio de una batalla contra reloj para lograr sacar a su hijo del país, puesto padece fuertes crisis de ansiedad y necesita de un medicamento para mantenerse estable, el problema es que únicamente le restaban dosis para dos semanas antes de que se agotara.

Rebeca, al igual que muchos turistas, llegó a Israel a mediados de septiembre para visitar a su madre y a otros familiares, lamentablemente, su reencuentro se vio empañado por el ataque de Hamás del pasado sábado, 7 de octubre, esto encendió las alarmas en la madre de familia, quien desesperadamente intentó escapar junto a su hijo, de 12 años, por lo que se encargó de buscar la ayuda del Gobierno de México para lograrlo.

"Estoy en Israel con mi hijo, de 12 años, me registré desde ayer en la página de la SRE y no he sido contactada, salió un vuelo humanitario. Por favor, alguna indicación de cómo poder tomar ese vuelo", escribió Rebeca a través de redes sociales.