Donald Trump afirma que habría protegido a Israel de ataque de Hamás al mismo tiempo que critica a Netanyahu

Estados Unidos. - El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido declaraciones en las que afirmó que habría protegido a Israel de un ataque lanzado por Hamás, al tiempo que criticaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por lo que calificó como una falla masiva de inteligencia de su país. El ataque en cuestión ocurrió el pasado sábado, cuando cientos de terroristas salieron de la Franja de Gaza para llevar a cabo una ola de ataques que resultó en la trágica pérdida de al menos mil 200 vidas.

En una entrevista reciente con el programa The Brian Kilmeade Show, Trump expresó su preocupación por la situación y subrayó la necesidad de proteger a Israel, afirmando: "Tenemos que proteger a Israel. No hay otra opción. Y tenemos que hacerlo. Ha quedado muy herido por lo que ha pasado aquí. No estaba preparado. Él no estaba preparado e Israel no estaba preparado. Y con Trump, no habrían tenido que estar preparados".

Soldados cargando el ataúd de Valentin Ghnassia, quien murió en batalla con militantes de Hamás en el kibutz Be'eeri

La ofensiva de Hamas tomó por sorpresa a las fuerzas armadas de Israel, y la respuesta fue demorada. Según informes, Hamás se preparó para los ataques con una serie de engaños, lo que dificultó la anticipación del ataque. Utilizaron canales de comunicación que sabían que estaban siendo monitoreados por Israel para dar la impresión de que no estaban interesados en un ataque. Además, cancelaron las protestas fronterizas que habían sido una señal de advertencia en el pasado.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes estaban distraídas por un aumento de la violencia en la Ribera Occidental, al norte. Los atacantes de Hamás utilizaron drones para desactivar sistemas de vigilancia y armas a control remoto en la primera fase de su ataque, lo que permitió que las excavadoras cruzaran las vallas de seguridad sin ser detectadas.

Donald Trump criticó a Netanyahu y cuestionó la incapacidad de las agencias de inteligencia israelíes para detectar el ataque antes de su perpetración. El expresidente aseveró: "¿Quién hubiera pensado que su inteligencia no habría sido capaz de detectar esto? Miles de personas estuvieron involucradas. Miles de personas lo sabían y lo dejaron pasar. Eso no era bueno ni para él ni para nadie".

Benjamin Netanyahu. Foto: POOL/AFP vía Getty Images

Estas críticas de Trump se producen en un momento en el que líderes mundiales y políticos estadounidenses han expresado su apoyo a Israel en medio de la tragedia. El expresidente fue aún más lejos en sus comentarios durante un mitin en Florida, donde acusó a Netanyahu de traicionar a Estados Unidos en un momento crítico durante su mandato en relación con Irán.

Trump también mencionó un episodio en el que Israel se retiró de un ataque planificado para eliminar al general iraní Qassem Soleimani en 2020. Según él, Israel originalmente estaba comprometido en la operación, pero se retiró en el último momento.

El gobierno israelí respondió con enojo a las declaraciones de Trump, calificándolas de vergonzosas y desacertadas. El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, consideró que era inaceptable que un expresidente de Estados Unidos estuviera propagando información que perjudica a los ciudadanos de Israel y sus combatientes.

La reacción negativa también se extendió a nivel político en Estados Unidos, con Ron DeSantis, gobernador de Florida y potencial rival de Trump para la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024, criticando duramente los comentarios del exmandatario.

DeSantis consideró que era inapropiado atacar a Israel en un momento en el que enfrentaba una grave crisis y expresó su indignación por elogiar al grupo Hezbolá, respaldado por Irán, como "muy inteligente" en sus ataques contra Israel.

Fuente: Tribuna