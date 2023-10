Ejército israelí continúa con la búsqueda de los rehenes; Ministro israelí promete guerra "mortal"

Comparta este artículo

Franja de Gaza.- La madrugada del pasado sábado, 7 de octubre, explotó un duro conflicto armado entre Israel y Palestina, luego de Hamás orquestara un ataque sin precedentes en la denominada 'tierra santa'. A poco más de una semana que la batalla comenzara, se han reportado cientos de bajas civiles en ambos bandos, así como el éxodo de miles de palestinos quienes buscan escapar de la guerra y llegar a puerto seguro, puesto desde hace varios días dejaron de contar con suministros de energía eléctrica y agua.

Pese a lo duro de la guerra, el ejército israelí promete que no retrocederá, sino por el contrario, durante la jornada del pasado sábado, 14 de octubre celebraron el asesinato de un comandante palestino, quien habría muerto durante un ataque aéreo en el territorio de la frontera de Gaza. De acuerdo con informes de The Times of Israel, la FDI reportó el fallecimiento del comandante del batallón de Khan Younis del sur de la unidad Nukhba, Nillal al-Qedra.

"Él fue responsable de la incursión asesina en el Kubbutz Nirim y Nir Oz", enfatizaron las FDI en su comunicado.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, realizó una visita a una base militar que se encuentra en las cercanías con la frontera de Gaza, donde se encargó de motivar al ejército israelí, al tiempo en el que aseguraba que la guerra contra "los grupos terroristas palestinos sería mortal" y cambiaría, para siempre, la situación en la que se encuentra actualmente el sur de Israel, entre otras cosas.

Como Tribuna había informado anteriormente, hasta hace unos días se reportaba la movilización de miles de palestinos, quienes intentaban escapar desesperadamente de la guerra. De acuerdo con información de The Times of Israel, dicho éxodo no concluirá en los próximos días, ya que, las propias unidades de la FDI continúan instando a los palestinos a escapar del norte de Gaza, también hicieron especial hincapié en que la principal prioridad del ejército es rescatar a los más de 150 rehenes que tomó Hamás hace una semana.

En los últimos días, la FDI se ha encargado de atacar a más de 100 objetivos de Hamás en horarios nocturnos, entre los que se pueden contar complejos militares, lanzadores de cohetes, puestos de lanzamiento de misiles antitanques y puestos de observación. Cabe señalar que para este domingo, 15 de octubre se registró una pausa de 12 horas, pero luego de ello los ataques fueron retomados.

Según información del mencionado medio, la mañana del día de hoy sonaron las sirenas de diversas ciudades en la zona sur de Israel, esto debido a que detectaron el lanzamiento de un cohete desde Gaza, el cual impactó una casa en la ciudad de Sderot, lo que terminó por provocar un incendio, pese a ello, hasta el momento no se reportan víctimas por el atentado, ya que, ocurrió en medio de una evacuación de los residentes de esta zona.

Fuentes: Tribuna