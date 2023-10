Pistolero abre fuego en una feria popular en Estados Unidos; confirman 3 asistentes heridos

Ciudad de México.- Un saldo de tres personas heridas fue lo que dejó un ataque de un pistolero en la feria popular en Dallas, Texas, en Estados Unidos. La escena desató el pánico y el caos alrededor de las 20:00 horas, hora local, del pasado sábado 14 de octubre. De acuerdo con distintas fuentes, la policía de la zona fue alertada sobre el tirador activo, por lo que se desplazaron enseguida a la zona.

Se dice que el sujeto abrió fuego contra otro. Hasta el momento se desconocen los motivos que impulsaron la agresión. En cuanto las autoridades arribaron, encontraron a las tres personas con heridas de bala, por lo que se pidió la presencia de paramédicos. Por fortuna, ninguna de las vidas de los afectados corría peligro y fueron atendidos de inmediato.

En torno al sospechoso, se anunció que los elementos de seguridad lograron alcanzarlo y detenerlo. Asimismo, se incautó el arma que fue utilizada en el evento. Cabe destacar que después del altercado, los agentes evacuaron a todos los asistentes y cerraron el espacio para realizar las investigaciones sobre el caso, así como para velar por la integridad del resto del público. En redes sociales circulan videos e imágenes que capturaron el pavor desatado por el tiroteo, así como la prisa de la gente por desalojar el recinto lo más rápido posible.

????BREAKING: There is currently active shooter at the Texas State Fair. pic.twitter.com/KbyY1QXIhV