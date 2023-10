Guerra en Israel: Iglesia católica ofrece intercambio con Hamás para salvar a niños rehenes

Jerusalén, Israel.- Hace poco más de una semana, Hamás realizó un ataque masivo en Israel con el que habría terminado con la vida de más de mil 300 personas, quienes en su mayoría eran civiles, así como también aprovecharon la oportunidad para tomar a varios rehenes, entre ellos se pueden contar a muchos menores de edad, como muestra de ello se encuentra el caso de Yoni Asher, quien contó para los medios de comunicación el momento en el que su esposa y dos hijas, de 5 y 3 años de edad fueron raptadas.

Asher mencionó que su esposa, Doron Asher Katz lo llamó la mañana del sábado, 7 de octubre, para decirle que un grupo de intrusos había ingresado a la casa de su madre, sitio en el que se encontraban de visita, por lo que toda la familia se ocultó en una habitación del pánico; lamentablemente, el padrastro de la fémina salió de su refugio para intentar dialogar con los terroristas, quienes lo tomaron como rehén y más tarde dieron con los demás miembros. Yoni contó que confirmó que su pareja e hijas fueron enviadas a la frontera de Gaza tras mirar un video en Internet.

"Tengo dos bebés, dos niñas. Estos pequeños bebés no deberían ser retenidos o retenidas por terroristas", mencionó Yoni para 'The New York Times'.