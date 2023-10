Hamas ofrece liberar rehenes si Israel cesa bombardeos sobre Gaza mientras Israel niega ataque a hospital

Comparta este artículo

Gaza. - El grupo islamista palestino Hamas ha expresado a la cadena estadounidense NBC News su disposición a liberar "inmediatamente" a todos los rehenes civiles, tanto israelíes como extranjeros, a condición de que Israel ponga fin a sus bombardeos sobre Gaza.

Un alto cargo de Hamas declaró a la cadena que los rehenes podrían ser liberados en un plazo de una hora si Israel cumple con sus demandas. Sin embargo, el funcionario destacó que en la situación actual no existe un lugar seguro para liberar a los cautivos.

Hamas plantea como condición adicional que, para la liberación de los soldados israelíes en su poder, Israel debe poner en libertad a todos los palestinos actualmente detenidos en prisiones israelíes. Según el oficial de Hamas, tanto Estados Unidos como Israel están al tanto de las condiciones para la eventual liberación de los civiles rehenes, las cuales han sido comunicadas por el grupo en sus conversaciones con líderes de varios países árabes.

Este anuncio se produce el mismo día en que un bombardeo israelí sobre un hospital en la ciudad de Gaza provocó al menos 500 muertes, según confirmó una portavoz del Ministerio de Sanidad de la Franja, que está bajo el control de Hamas.

La propuesta de Hamas para la liberación de rehenes en Gaza podría marcar un desarrollo significativo en medio del conflicto en curso, aunque la situación es fluida y está sujeta a cambios según la evolución de los acontecimientos en la región.

Por otra parte, Israel ha negado cualquier implicación en la explosión que ocurrió en un hospital de Gaza, en la que Hamas afirma que murieron al menos 500 personas y varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

El ejército israelí ha hecho pública su versión de los acontecimientos, basada en información de inteligencia, sosteniendo que el ataque que afectó al hospital al-Ahli en la ciudad de Gaza fue el resultado de un cohete disparado por miembros de la Yihad Islámica Palestina, un grupo militante que opera en la región.

Sin embargo, un portavoz de la Yihad Islámica ha calificado esta versión como "completamente incorrecta" y ha acusado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de intentar encubrir la supuesta "masacre" cometida contra civiles en el hospital.

Informes indican que en el momento de la explosión, cientos de personas se refugiaban en el hospital, una situación que Hamas ha calificado como una "horrible masacre" y un "crimen de genocidio". Fotografías no verificadas que circulan en las redes sociales han mostrado escenas desgarradoras de pasillos en llamas, vidrios rotos y restos humanos dispersos por la zona.

El ataque aéreo se produjo después de que las FDI emitieran una orden a los palestinos para que abandonaran la ciudad de Gaza y se dirigieran al sur, en previsión de una ofensiva terrestre inminente.

El presidente de Palestina, Mahmud Abás, en protesta por el ataque aéreo, canceló una reunión programada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estaba prevista para el día siguiente en Jordania.

Las investigaciones del ejército israelí, basadas en datos de inteligencia, señalan a la Yihad Islámica como la "responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital", aludiendo a una "andanada de cohetes disparada por terroristas en Gaza" que pasó cerca del hospital en el momento del impacto.

El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, atribuyó la responsabilidad del ataque a Estados Unidos, afirmando que Washington dio "cobertura" a Israel en su "agresión". Haniyeh hizo un llamado al pueblo palestino, así como a árabes y musulmanes, a que se enfrenten a la ocupación israelí y organicen protestas contra Israel en todo el mundo.

El ex líder de Hamas, Khaled Meshaal, se unió a las voces que convocaron a protestas frente a las embajadas israelíes en todo el mundo en respuesta a la explosión en el hospital, la cual Hamas alega que fue resultado de un ataque aéreo israelí.

El ejército israelí reiteró su postura de que un hospital es un "edificio altamente sensible" y que no es un objetivo de las FDI. Además, instó a la cautela al informar sobre alegaciones no verificadas provenientes de una organización terrorista. La situación continúa siendo objeto de investigación y controversia en medio del conflicto en curso.

