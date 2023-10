Jefa de hospital de Gaza da crudo testimonio sobre el bombardeo que mató a 500 personas

Comparta este artículo

Palestina.- Durante la jornada del pasado miércoles, 17 de octubre, se registró la caída de un misil en hospital de Gaza, el cual habría terminado con la vida de, al menos 500 personas, esto según información brindada por el Ministerio de Salud dirigido por Hamás. Es en el medio de todo esto que Suhaila Tarazi, jefa del nosocomio al-Ahli, hizo un llamado urgente para que finalizará la guerra entre Palestina e Israel.

Las declaraciones de la especialista fueron recogidas en exclusiva por el medio estadounidense The Associated Press News, a través de una llamada telefónica, donde Suhaila reveló que lo ocurrido en el hospital fue mucho peor que lo descrito a través de las noticias, puesto el impacto del misil habría descuartizado a las personas a tal grado en el que no se puede decir a quien le pertenece qué: "Hay tantas partes de cuerpos que nadie puede decir realmente cuántos son los muertos", mencionó.

Según declaraciones de Tarazi, ella logró salvarse porque no estaba en el centro médico cuando se produjo la explosión, por lo que todo se volvió aún más impactante cuando volvió y se encontró con partes de cuerpos de niños esparcidos por el patio. La mujer también lanzó un llamado urgente para que tanto Hamás como Israel pusieran fin a la guerra: "Nuestro hospital es un lugar de amor y reconciliación (...) Todos somos perdedores en esta guerra y debe terminar", señaló la Tarazi.

Estos ataques se produjeron después de que Hamás organizará un atentado en diferentes zonas estratégicas de Israel el pasado sábado, 7 de octubre, en el que tomaron como rehenes a cerca de 199 personas con la finalidad de exigir la liberación de los prisioneros en el territorio de 'Tierra Santa'; desde entonces se han sumado las muertes de mil 300 israelíes y 3 mil 300 habitantes de Gaza, según información del Ministro de Salud de Palestina.

¿Quién lanzó el misil al hospital en Gaza?

Aunque lo natural sería culpar directamente a Israel por el ataque, la realidad es que las Fuerzas de Defensa de aquel país negaron que fueran ellos los que orquestaron el lanzamiento y culparon directamente al grupo militante Jihad Islámica Palestina respaldado por Hamás; incluso mostraron un video en el que, supuestamente, se muestra el fallo para que el disparo del misil dentro de la propia Gaza.

Entre otras pruebas mostradas por Israel, se encuentra una llamada telefónica en la que dos presuntos agentes de Hamás confirmarían el lanzamiento que habría provenido de un cementerio ubicado en la parte trasera del hospital, por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó durante la jornada de este miércoles, 18 de octubre, a Israel, donde mostró su apoyo a 'tierra santa' y negó que este país haya realizado el ataque.

