En el marco de su aniversario, explota salvaje pelea en Disneyland; el VIDEO se hace viral

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney es una compañía que ha estado en la vida de millones de personas y es que, ¿quien no recuerda cuando de pequeño, pasaba el tiempo con papá y mamá mientras disfrutaban de la película del momento? No importa si tu filme favorito era La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León, Cars, Monster Inc. o Toy Story, la realidad es que cualquiera de estas películas fue creada por la misma empresa.

Para celebrar su aniversario número 100, la compañía del ratón tenía preparado el lanzamiento de un cortometraje titulado Había una vez un estudio, en el que se reunieron a todos los personajes de la compañía, algo que resulta ser un trabajo brutal, puesto son cientos. Asimismo, en los próximos meses se estará estrenando Whish, la película con la que Disney pretende culminar un siglo de animación, lo cual significa mucha presión.

Debido a todo lo mencionado anteriormente, cualquiera pensaría que las cosas en Disneyland, se mantendrían lo más tranquilas posibles, pero la realidad resultó ser todo lo contrario, ya que en medio de todo esto, un grupo de cinco personas inició una batalla campal en el parque temático de Anaheim, California. Como suele ocurrir en estos casos, los hechos fueron filmados y publicados en redes sociales.

Según información del medio New York Post, todo ocurrió el fin de semana pasado, justo en frente de la atracción de Alicia en el país de las maravillas, Mad Tea Party, donde un grupo de personas, compuesto por hombres y mujeres comenzaron a pelear y a empujarse entre sí. La disputa llegó a tal grado que estuvieron a punto de tirar una carriola y de lastimar a algunos niños que se encontraban en la zona.

De acuerdo con el mencionado portal, hasta el momento se desconoce qué fue lo que desató la pelea entre los involucrados, pero se sabe que el parque tuvo que solicitar el apoyo de la policía, aunque finalmente no se reportó ningún arresto por lo ocurrido. Por su parte, un portavoz de las autoridades declaró que los hechos continúan bajo investigación, por lo que es posible que sí haya un arresto más adelante.

Cabe señalar que esto ocurre a 1 año de que la propia empresa dueña de 'Mickey Mouse' comenzara a recordarle a sus usuarios que no deben pelear en "el lugar más feliz de la tierra", esto debido a que en años recientes se ha registrado un extraño incremento en los enfrentamientos entre las personas que van a divertirse al parque de diversiones. Tan solo durante la primavera de este 2023, el resort vetó a dos personas por atacar a una familia.

