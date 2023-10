Ministro de Bruselas dimite tras atentado que dejó 2 muertos: "Creo que es mi deber renunciar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, renunció el viernes 20 de octubre, cuatro días después de que un migrante tunecino matara a dos aficionados al fútbol suecos en Bruselas, diciendo que el hecho de no extraditarlo fue un "error monumental". Dijo en una conferencia de prensa que el 15 de agosto del año pasado Túnez había solicitado la extradición de Abdesalem Lassoued y que no había sido seguida. "Es un error individual, monumental e inaceptable con consecuencias dramáticas", dijo. "El magistrado en cuestión no dio seguimiento a esta demanda y el expediente no se manejó". "No estoy buscando ninguna excusa. Creo que es mi deber" renunciar, dijo.

Los tiroteos justo antes del inicio de un partido internacional de fútbol entre Bélgica y Suecia habían renovado el debate en Bélgica sobre los errores judiciales y administrativos en el seguimiento de las personas radicalizadas, aunque Lassoued no estaba en el radar de las autoridades. El primer ministro Alexander De Croo dijo que había tomado nota de la decisión del ministro, y agregó que tenía "respeto por su coraje político". "Esta nueva información que proviene de los fiscales me golpea profundamente, ya que he hecho todo lo posible para mejorar el sistema judicial".

El atacante de 45 años recibió un disparo mortal en una operación policial el martes. Los documentos oficiales mostraron que Lassoued había presentado solicitudes de asilo en Noruega, Suecia, Italia y Bélgica. Se había quedado en Bélgica ilegalmente después de que su oferta de asilo fuera rechazada en 2020. Mientras tanto, las autoridades francesas han arrestado a un sospechoso por los tiroteos en Bruselas, dijo el viernes una fuente cercana al caso. Un hombre fue arrestado el jueves en la ciudad francesa occidental de Nantes, según la fuente.

El grupo del Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del ataque diciendo que fue "en el contexto de las operaciones solicitadas por el Estado Islámico para atacar a los nacionales de los países de la coalición". El atacante había cumplido una sentencia de prisión en Suecia durante el período 2012-2014, revelaron el martes los funcionarios suecos. En una publicación en las redes sociales después de los asesinatos, el pistolero se jactaba de estar inspirado por el grupo IS.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sueco dijo que las víctimas eran un hombre de unos 70 años de la región de Estocolmo y un hombre de unos 60 años que vivía en el extranjero. El sueco herido era un hombre de unos 70 años que actualmente está en el hospital. Aconsejó a los suecos en el extranjero "observar una mayor precaución y una mayor vigilancia". Suecia se encuentra entre docenas de naciones en la Coalición Global contra el EI, formada en 2014 después de que los militantes se apoderaran de grandes franjas de Irak y Siria.

Fuente: Todo para Ellas