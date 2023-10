EU ordena la evacuación del personal no esencial de la embajada y el consulado en Irak

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Washington ha ordenado la evacuación del personal no esencial de su embajada en Bagdad y consulado en Erbil, Irak, anunció el domingo (22 de octubre) el Departamento de Estado de Estados Unidos. La orden, fechada el viernes pero anunciada el domingo, fue emitida "debido a las crecientes amenazas de seguridad para el personal y los intereses de Estados Unidos".

Se aplica a "familiares elegibles y empleados no esenciales" de la misión diplomática de Estados Unidos en Irak. También pide a los estadounidenses que no viajen al país "debido al terrorismo, los secuestros, los conflictos armados, los levantamientos y la capacidad limitada de la misión para ayudar a los ciudadanos estadounidenses", señala el comunicado, que es una actualización de sus consejos y advertencias de viaje.

Varios ataques han tenido como objetivo bases militares que albergan tropas estadounidenses en Irak en los días anteriores, donde facciones armadas cercanas a Irán amenazan los intereses de Estados Unidos debido al apoyo de Washington a Israel, que fue blanco de un ataque mortal a una escala sin precedentes llevado a cabo el 7 de octubre por el movimiento islamista Hamas. En las últimas manifestaciones en el país, las consignas se dirigieron tanto contra Israel como contra Washington.

Nuevo ataque

Un nuevo ataque con aviones no tripulados tuvo como objetivo una base iraquí que alberga tropas estadounidenses el sábado, dijeron fuentes de seguridad en Irak. Fue el quinto ataque en cuatro días contra tropas estadounidenses y extranjeras en Irak. El ataque del sábado no dejó víctimas y fue reivindicado por un grupo denominado "Resistencia Islámica en Irak" en canales de Telegram afiliados a facciones chiíes leales a Irán. Un "dron cayó dentro de la base" de Ain al-Assad, en el oeste de Irak, donde están desplegadas las tropas estadounidenses y la coalición internacional antiyihadista, dijo a la AFP una fuente militar iraquí bajo condición de anonimato. El dispositivo no causó "ningún daño". Un segundo funcionario de seguridad local habló de "dos drones": "el primero fue interceptado y el segundo cayó por un problema técnico".

En los últimos días, facciones leales a Irán, que apoya a Hamas y no reconoce al Estado de Israel, han intensificado las amenazas contra Estados Unidos. Una de ellas, las Brigadas de Hezbolá, exigieron que los estadounidenses "abandonaran" Irak, "de lo contrario probarán los fuegos del infierno".

Fuente: Tribuna