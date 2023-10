Hijo del líder de Hamas revela por qué decidió denunciar al grupo terrorista

Comparta este artículo

Palestina. – Recientemente el hijo de uno de los fundadores de Hamas rompió el hielo acerca de su decisión de denunciar al grupo terrorista, esto después de que se volviera contra su propia familia y se convirtiera al cristianismo, por lo que sugirió que Israel “explore el uso de gas” para así sacar a Hamas de los túneles ubicados en Gaza.

El hombre llamado Mosab Hassan Yousef, quien fue uno de los espías de Israel y buscó asilo en los Estados Unidos, habló acerca de su decisión de dejar atrás esa vida y explicó lo que cree que Israel debería hacer, esto lo dijo durante el programa Fox & Friends.

Mosab le comentó a Brian Kilmeade de Fox News que Israel debería de intentar el uso de gas después de evacuar a los civiles en Gaza. "Suena horrible, pero no veo otra opción. Los túneles están interconectados, y el gas podría ser una de las soluciones. Pero esto tiene que ser en el momento adecuado. No podemos precipitarnos en Gaza. No hay un ejército moderno que esté preparado para este tipo de guerra. Y lo más importante, tenemos que sacar a los civiles de la escena. Mientras haya civiles allí, la operación podría estar incompleta", dijo.

Asimismo, el hombre habló acerca de su decisión de traicionar a los suyos y convertirse al cristianismo. "Nací en el corazón del liderazgo de Hamas (...) y los conozco muy bien. No les importa el pueblo palestino. No tienen en cuenta la vida humana", le dijo Yousef a Kilmeade.

Vi su brutalidad de primera mano en 1996, cuando pasé alrededor de un año y medio en la prisión de Megiddo... Mataron a muchos palestinos en ese momento, y fue entonces cuando decidí que no podía estar junto a este movimiento".

"Tenía que ser honesto conmigo mismo. A pesar de que Hamás me dio ventajas... Yo era como un príncipe en ese mundo... pero no me gustaban", continuó. "Me volví contra mi propia sangre... porque eso es lo mucho que no me gustaba Hamas, y hoy, 25 años después, son los gobernantes de Gaza, y vemos lo que son capaces de hacer".

Dichos comentarios se dan 2 semanas después de que el grupo terrorista llevara a cabo una masacre en las comunidades fronterizas de Israel, matando y quitándole extremidades a civiles, niños y tomando rehenes. De acuerdo con los informes, tienen más de 200 rehenes retenidos en Gaza, y en la actualidad hay una escasez terrible de alimentos, agua y medicinas.

Fuente: Tribuna.