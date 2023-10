Influencer es arrestada tras fingir tener cáncer y obtener hasta 39 mil dólares en donaciones

Comparta este artículo

Iowa, Estados Unidos.- Es posible que una gran cantidad de personas, alrededor del mundo, disfrute de pasar horas frente a la pantalla de su celular o computadora, mientras observan las millones de horas de contenido que se producen diariamente. Es posible que en más de una ocasión te hayas encontrado con algún influencer que te cuente su vida, ya sea que disfrutes de ver sus videos en TikTok o de observar fotografías en Instagram, pero... ¿cuánto de lo que dice es verdad?

Y es que, es bien sabido que las estrellas de Internet suelen ser bastante minuciosas con lo que muestran de sí mismos al mundo, al grado en el que han surgido diversos casos de fraude en las redes sociales, un ejemplo de ello es el del hombre japonés de 50 años que utilizaba filtros para hacerse pasar por una jovencita de 17 años amante de las motocicletas; sin embargo, hay gente que no teme ir mucho más allá para conseguir donaciones y likes, al grado en el que son capaces de fingir alguna afección.

El caso más reciente es el de una mujer, de 20 años, residente de Iowa, quien es identificada como Madison Russo. Resulta ser que esta chica era bastante famosa en TikTok y Facebook, donde regularmente documentaba su lucha contra el cáncer páncreas, leucemia y hasta el tumor del tamaño de una pelota de fútbol en su columna vertebral, lo que la llevó a obtener hasta 39 mil dólares de ganancias por donaciones hechas a su GoFoundMe, el único problema es que la joven no tenía ninguno de estos padecimientos.

Resulta ser que la historia de la Madison se cayó después de que expertos médicos (también influencers) comenzaron a notar ciertas incoherencias en su historia, cosa que denunciaron en redes sociales, al grado en el que las autoridades tuvieron que intervenir, arrestándola el pasado mes de enero por cargos como fraude y robo en primer grado, crimen del que se declaró culpable en junio.

Madison intentó defenderse ante un tribunal, afirmando que no creó la historia de que tenía cáncer con la finalidad de obtener ganancias económicas, sino porque creyó que si tenía una enfermedad tan peligrosa como ésta, su familia finalmente se centraría en ella y se unirían mucho más: "No hice esto por dinero o por avaricia. No hice esto para llamar la atención. Hice esto como un intento de volver a unir a mi familia."

Si bien, por este crimen Madison pudo ser sentenciada a pasar 10 años en prisión, las autoridades tomaron en cuenta que es una buena estudiante universitaria, cuenta con un trabajo y no tiene ningún antecedente penal, por lo que dictaminaron que su sentencia sería libertad condicional, así como también tendría que pagar reponer el dinero que obtuvo de sus donaciones, así como también debería cubrir una multa de mil 370 dólares.

