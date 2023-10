Colectivo pide no usar X el 27 de octubre; sería una protesta contra la gestión de Elon Musk

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un colectivo pidió el lunes no utilizar X (antiguo Twitter) durante un día, para protestar contra el exceso de desinformación. Esta 'huelga de tweets' está prevista para el 27 de octubre, con motivo del primer aniversario de la adquisición de la plataforma por parte del multimillonario Elon Musk.

"Durante el año pasado, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que suscitan grandes preocupaciones sobre el rumbo tomado por esta plataforma", escribe el colectivo, conformado por especialistas en la lucha contra la desinformación.

El 27 de octubre no twittearemos, no retuitearemos, no nos conectaremos a X. Antes y después de esta fecha, ¡corramos la voz #NoTwitterDay!

Entre los cambios que hubo al interior de la red social, a partir de que es liderada por Musk, mencionan la "reducción significativa de los equipos de moderación", que no permite luchar "con la diligencia necesaria" contra los contenidos ilícitos. Una carencia que se ha manifestado, según ellos, desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás.

"Imágenes de una violencia increíble, que podrían ser vistas en cualquier momento por los menores, han inundado la red social", escribe el colectivo, que denuncia también el "flujo excepcional de desinformación" que acompaña a estas imágenes. Estos reproches son compartidos por la Comisión Europea, que anunció el 12 de octubre la apertura de una investigación contra la red social por la presunta difusión de "información falsa", "contenidos violentos y terroristas" o "discursos de odio".

Otra denuncia apunta contra el sistema de certificación pago (Twitter Blue) que establecía una especie de de un sistema censal que difícilmente es compatible con la preocupación sincera de garantizar un acceso justo a la libertad de expresión.

"Si muchos de nosotros nos unimos, nos abstenemos de usar la plataforma ese día e intercambiamos durante un día entero en otras plataformas, le enviaremos un mensaje contundente a Elon Musk: la comunidad de usuarios de esta red social está comprometida con la calidad e integridad", asegura el colectivo.

Fuente: Tribuna