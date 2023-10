Gaza: La agencia de la ONU para los refugiados palestinos cesará sus operaciones el miércoles por falta de combustible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) advirtió el martes que se vería obligada a cesar sus operaciones en la Franja de Gaza el miércoles por la noche debido a la falta de combustible. "Si no obtenemos combustible urgentemente, nos veremos obligados a detener nuestras operaciones en la Franja de Gaza a partir de mañana por la tarde", advirtió la agencia en X (antiguo Twitter), en el día 18 de la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás.

Además, se enfrentan a otros problemas, como el asesinato de trabajadores de la agencia. De hecho, un total de 35 personas han muerto bajo los bombardeos israelíes desde el 7 de octubre. Y seis en las últimas 24 horas. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) lamenta la muerte de los fallecidos mientras proporcionaban ayuda humanitaria a los residentes de Gaza. "Nos faltan las palabras", declaró el martes la agencia en la red social X (antes Twitter). "Rendimos homenaje a nuestros 35 colegas que han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre. Lloramos y recordamos. No son sólo números. Son nuestros amigos y colegas. Muchos eran profesores en nuestras escuelas. La UNRWA lamenta esta enorme pérdida". añadió la UNRWA.

No sólo la agencia de ONU frenaría sus actividades, también están en riesgo los hospitales. Es por ello que la ONU pidió el martes entregas de combustible y otros artículos de socorro que se necesitan desesperadamente para evitar que la ya terrible situación en el enclave palestino empeore aún más.

"Los médicos están realizando cirugías sin anestesia ni otros suministros quirúrgicos básicos", dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una actualización, señalando que el combustible se ha convertido en el "producto más vital" en Gaza. Sin él, "los camiones no pueden viajar y los generadores no pueden producir electricidad para hospitales, panaderías y plantas desalinizadoras de agua”, afirmó Tamara Alrifai, portavoz de la Agencia del Agua de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA ). Hasta la fecha, los convoyes de ayuda humanitaria a los que se ha permitido entrar en el enclave palestino no contienen combustible.

Difícil entrega humanitaria

En su informe diario, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) destacó las dificultades que enfrentan las agencias humanitarias para entregar ayuda a la población de Gaza "debido a las hostilidades en curso, las restricciones de movimiento y la escasez de electricidad, combustible, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".

Desde el sábado, la ayuda internacional ha comenzado a llegar a través de Egipto al pequeño territorio donde se hacinan 2.4 millones de palestinos. Una cincuentena de camiones entraron en la Franja de Gaza en tres días por el cruce de Rafah, la única salida del territorio no controlado por Israel.

Fuente: Tribuna