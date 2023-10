Guerra en Israel: Gobierno de AMLO no informa sobre los rehenes mexicanos de Hamás

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las labores de rescate que se están haciendo para salvar a los connacionales que son rehenes del grupo islamista Hamás, el cual atacó Israel el pasado 7 de octubre. Lamentablemente, el mandatario mexicano no pudo dar detalles, aunque apuntó que se está trabajando para salvarlos.

En la conferencia de este miércoles 25 de octubre del 2023, efectuada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que no puede compartir información sobre los avances de las negociaciones para liberar a los dos rehenes mexicanos secuestrados por Hamás, grupo considerado terrorista por naciones de Occidente y de la Unión Europea. Agregó que es una zona de mucha tensión.

El mandatario López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, está pendiente del tema, no obstante, debido a la tensión que hay alrededor de este conflicto bélico, no se han compartido detalles sobre la salvación. Cabe recordar que el presidente AMLO no ha cambiado su postura de neutralidad ante la guerra entre Palestina e Israel.

Estamos trabajando todo el tiempo, está la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tratando este asunto, no queremos informar más sobre esto, queremos actuar de manera prudente", declaró el presidente AMLO este miércoles ante la prensa nacional.

Medios internacionales señalaron que entre los más de 200 rehenes que tomó Hamás hay dos mexicanos, identificados como Ilana Gritzewsky y Orión Hernández. El Gobierno de Israel señaló que al menos 204 personas estarían bajo las manos de los presuntos terroristas, y que siguen las negociaciones para rescatarlos a 20 días del inicio del conflicto bélico, el cual ocurrió de forma sorpresiva el 7 de octubre.

El siguiente sábado se cumplirán tres semanas del estallido de la guerra en Medio Oriente, la cual ha dejado más de cuatro mil muertos de ambos lados, tanto en Israel como en Palestina; sin embargo, los bombardeos a la Franja de Gaza siguen. Aún no se sabe cuanto terminará este enfrentamiento.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'