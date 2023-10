Tiroteo en Maine: ¿Quién es Robert Card? Esto es todo lo que se sabe sobre el escalofriante caso

Comparta este artículo

Maine, Estados Unidos.- La noche del pasado miércoles, 25 de octubre, se reportaron dos tiroteos en diferentes zonas de Maine, Estados Unidos y aunque inicialmente, las autoridades no brindaron datos de la cantidad de víctimas fatales para no entorpecer las investigaciones, fuentes oficiales confirmaron de manera anónima para el medio Associated Press News que se estimaba la muerte de al menos 22 personas y cerca de 60 heridos, pero se desconoce si todos ellos portaban lesiones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en dos sitios separados de la localidad de Lewiston, poco antes de las 19:00 horas; el primero se suscitó en un bar y el segundo en la bolera Sparetime Recreation. Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Maine envió un comunicado en el que solicitó a todos los residentes permanecer dentro de sus casas a puertas cerradas, debido a que se había detectado la presencia de un tirador activo, cuya identidad hasta ese momento era desconocida, de hecho se estimaba que podía ser más de uno.

"Las autoridades están investigando actualmente dos lugares. Nuevamente, por favor manténganse alejados de las calles y permitan que las fuerzas del orden disipen la situación", declaró Shannon Moss del Departamento de Seguridad Pública.

Poco después, la Oficina del Sheriff del condado de Androscoggin, en Estados Unidos, compartió dos fotografías de un presunto sospechoso a través de su cuenta de Facebook, en la que se podía apreciar a un hombre sosteniendo un arma, mientras ingresaba a un lugar. El sujeto era blanco, castaño, con una prominente barba, un suéter color café oscuro, unos jeans y unos zapatos a juego con el suéter.

Aproximadamente 4 horas después de que se dieron los primeros informes del tiroteo, la Policía logró identificar a un sospechoso en la misma aplicación de Meta, se trata de Robert Card, de 40 años, quien fue presentado ante la gente como un masculino de 40 años de edad, con posibles problemas de salud mental, quien se desempeñaba como instructor de armas de fuego y anteriormente llegó a ser reservista del ejército.

Card es residente de Saco, Maine y anteriormente ya había registrado problemas de salud mental, al grado en el que habría estado internado en un centro para tratar este tipo de padecimiento el pasado verano, pero fue liberado luego de dos semanas. Fuentes indicaron que Robert habría asegurado escuchar "voces" y en otro momento amenazó con causar un tiroteo, esto según datos policiales.

Cabe mencionar que, en los primeros informes policiales, se mencionó que el tirador también pudo haber ido a un tercer lugar y se trataba de un centro de distribución local de Walmart, pero estos informes fueron descartados horas después por un portavoz de la propia cadena de tiendas, quien aclaró que si bien, hubo una sede que cerró sus puertas a causa de los tiroteos, dicha decisión fue tomada como medida de precaución.

Fuentes: Tribuna