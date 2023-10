¿Cuáles son los mejores destinos internacionales para visitar en Halloween?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 31 de octubre es una fecha especial en Estados Unidos y en algunos países de Europa, pues celebran el Halloween, la que se supone es la noche más terrorífica del año y de la que disfrutan chicos y grandes, pero particularmente existen ciudades y destinos que lucen ideales para visitar y vivir esa especial ocasión. Aquí te presentamos cuatro opciones, algunas son más conocidas que otras y la mayoría suenan a sitios sacados de una película de terror.

Transilvania, Rumanía

Los vampiros siempre están presentes en el imaginario colectivo y a estos se les relaciona con el nombre de Drácula. Desde siempre se ha contado al historia de que este conocido vampiro vivió en un castillo en Transilvania y la verdad es que este es un destino que de verdad existe. Ubicado en Rumanía, se encuentra el castillo de Vlad, el emperador, quien fue conocido por su crueldad y en el que se basa el mito de Drácula. La ciudad se ha aprovechado de las leyendas urbanas y en estas fechas brinda tours donde los turistas pueden vivir esta celebración en un ambiente de terror.

Londonderry, Irlanda del Norte

El Halloween es originalmente una celebración pagana que comenzó en Irlanda y que es conocida como Samhain. Se creía que en estas fechas los muertos de mezclaban con los vivos y volvían a sus antiguas casas. Es así que la ciudad de Londonderry en Iralnda del Norte no ha dejado la ocasión de volver a sus orígenes y darle gran importancia a esta tradición. Hoy en día se realiza todo un festival que incluye fuegos artificiales, terroríficos desfiles y tours especiales.

Personas disfrazadas pasean por las calles de Londonderry. | X @Derryvisitor

Salem, Estados Unidos

Los registros históricos hacen conocido a Salem en la ciudad de Massachusetts por sus juicios por brujería. Desde luego que en el también conocido como 'día de brujas' es un sitio que no pasa desapercibido. Desde 1982 se realiza anualmente el festival Haunted Happening en donde la ciudad ofrece tours históricos, diferentes actividades familiares, disfraces, colorido y hasta cuenta con la participación de brujas modernas que comparten sus creencias.

Sleppy Hollow, Estados Unidos

El cementerio de Sleppy Hollow es otro de los destinos ideales para la noche de Halloween. Aquí se realiza el evento Gret Jack O'Lantern Blaze, en donde muchas calabazas talladas a mano se iluminan para dar un ambiente muy particular al lugar. Por si no fuera poco, no hay nada más aterrador que pasear por un cementerio y en este lugar se puede hacer acompañado de diversas actividades. Aquí fue enterrado el autor Washington Irving quien escribió varias historias de fantasmas por lo que se puede pasear en busca de su tumba y también se organizan charlas para hablar de su obra.

