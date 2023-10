Una mujer italiana gana demanda para echar de sus casa a sus hijos 'parásitos' de 40 años

Comparta este artículo

Italia.- En la ciudad de Pavia, Italia, una mujer de 75 años ha ganado una demanda que le permite echar a sus hijos adultos, de 40 y 42 años, de su casa. La madre, cuya identidad no ha sido revelada, acusó a sus hijos de ser "parásitos" que no contribuyen económicamente ni ayudan en las tareas domésticas, y decidió que era hora de que hicieran sus vidas por separado.

Según la información proporcionada por un secretario judicial local y citada por la cadena CNN, la madre, que vive de su pensión, dedica íntegramente sus recursos al mantenimiento de la casa y a la alimentación. A pesar de que ambos hijos tienen trabajo, continúan viviendo en su hogar sin pagar renta ni brindar apoyo financiero o en las labores domésticas.

La demanda presentada por la madre llamó la atención de la opinión pública, y la juez Simona Caterbi dictaminó que los hijos tenían hasta el 18 de diciembre para abandonar la casa de su madre. En su fallo, la juez destacó que no existe en la legislación ninguna disposición que otorgue a un hijo adulto el derecho incondicional de permanecer en la vivienda de sus padres en contra de su voluntad, basándose únicamente en el vínculo familiar.

El término "bamboccioni" o "bebés grandes" se ha utilizado para describir a los hijos adultos que siguen viviendo con sus padres en Italia, y la madre aplicó esta etiqueta a sus propios hijos. Sin embargo, los hijos han decidido contrademandar a su madre, alegando que los padres italianos están legalmente obligados a mantener a sus hijos durante el tiempo que sea necesario.

La juez Caterbi reconoció la existencia de esta ley, pero argumentó que, en este caso, no parece justificable utilizarla. Argumentó que una vez que los hijos han superado cierta edad, ya no pueden esperar que sus padres continúen con la obligación de proporcionar alimentos y apoyo financiero más allá de límites que ya no son razonables.

Crédito: Internet

A pesar de la decisión de la juez, el abogado que representa a los hijos ha declarado que aún no se ha decidido si se recurrirá la orden de desahucio.

La historia de esta madre que demandó a sus hijos adultos por no contribuir económicamente ni ayudar en las tareas domésticas ha generado un debate sobre las responsabilidades familiares y las leyes relacionadas con la manutención de los hijos en Italia. Aunque esta situación es poco común, ha abierto la puerta a una discusión sobre las dinámicas familiares y las obligaciones de los padres hacia sus hijos adultos en la sociedad actual.

Fuente: Tribuna