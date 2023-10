Leslie creyó que moriría por cáncer terminar, pero la vida le dio una segunda oportunidad

California, Estados Unidos.- Cuando se escuchan historias relacionadas con la palabra cáncer, se suele creer que habrá un final triste, esto se puede ver en diversos filmes como es el caso de Bajo la misma estrella, Camino y La decisión más difícil, pero en la vida real, las cosas pueden cambiar de un momento para otro, tal y como le ocurrió a una mujer, de 60 años, identificada como Leslie Stone.

La anécdota de Leslie se viralizó a través del medio de comunicación Today, donde se comenta que la fémina se enteró de que tenía cáncer en el año 2020, cuando comenzó a tener un inusual sangrado vaginal, por lo que pensó en ir a consultar al médico para saber lo que le estaba ocurriendo; fue entonces que se enteró que tenía un tumor en el útero, y aunque sí se trataba de cáncer, creyó que con tratamiento podría curarse; lamentablemente las cosas no fueron así.

Y es que, luego de unas semanas, los médicos descubrieron que tenía un segundo tumor con un cáncer muy agresivo, lo que significaba que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ante esta situación, Leslie se sometió a seis rondas de quimioterapia seguidas, en cinco veces por semana, las cuales le provocaron algunos efectos secundarios molestos como migraña, pero todo parecía indicar que nada daría resultado.

Para este punto, Leslie, quien es una profesora, residente de California, Estados Unidos, decidió que lo mejor que podía hacer era asumir que moriría, por lo que intentó hacer las cosas de la mejor manera posible y planeó un viaje por carretera junto su hijo, Tripp, de 16 años. La finalidad de esto era poder darse el tiempo de despedirse de sus amigos y familiares más íntimos, así como de la vida misma.

Leslie Stone vence al cáncer tras ser desahuciada

Dado a que su médico era consciente de que Leslie saldría de viaje, le recetó un medicamento de inmunoterapia para retrasar su cáncer lo más posible. De manera paralela, Stone comenzó a preparar todo para macharse, pero fue entonces que las cosas dieron un giro inesperado. Resulta ser que su doctor la contactó para decirle que su última tomografía computarizada no mostró ¡ningún signo de cáncer!

"Me dijo: 'No te preocupes, no te estás muriendo, todavía no... hay un tratamiento que se llama Keytruda, y vamos a empezar a hacerlo de inmediato", relató la doctora para 'Today'.