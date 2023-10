Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de la boda de una pareja debe de ser uno de los más felices de la vida de ambos, pero... ¿qué pasa cuando las cosas no salen de acuerdo a lo esperado? Y es que, cuando se trata de las nupcias, siempre surgen eventos inesperados, como que las flores no lleguen tal y como fueron pedidas o que el pastel no esté tan rico como se prometió, pero que el novio termine engañando a la novia el mismo día siempre será algo que llame la atención de los internautas.

Resulta ser que, en días recientes, se viralizó un video en el que se puede apreciar a una novia, quien llega desesperada hasta donde está la limusina, en la que se tenía predispuesto que horas más tarde partiera con su esposo a su luna de miel; pero las cosas terminaron dando un giro inesperado, cuando por alguna razón, la joven se percató de que su pareja estaba teniendo intimidad con su amante en el mencionado vehículo.

En el clip de apenas 1 minuto se aprecia a la desesperada novia, bañada en lágrimas, intentando abrir las puertas del automóvil, pero al no lograrlo, comenzó a correr de una puerta de la limusina a otra, con la finalidad de que su pareja le abriera y le brindara una explicación. Aunque para este punto del clip, el video se corta, existe una segunda parte, en la que se puede ver al hombre bajar del auto con poca ropa.

El sujeto intenta escapar de la escena, pero los invitados intentan atraparlo; asimismo, la joven se dirige a un parque que se encontraba al frente de donde estaba la limusina estacionada y se suelta a llorar, mientras que sus invitadas intentan consolarla. La fémina comienza a gritar que se quiere "morir", al tiempo en el que recibe el consuelo de una de las muchas chicas que la estaban rodeando. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce cuál fue el destino del hombre, pero presumiblemente no se casaron.

Aunque el video se viralizó en este mes de octubre, la realidad es que lleva 1 año de haber sido publicado en TikTok, pero por alguna razón volvió a tomar relevancia en redes sociales, especialmente en X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde ya cuenta con cerca de 28 millones de reproducciones, así como también tiene una gran cantidad de comentarios, en el que algunas personas apoyan a la novia.

Entre los comentarios resaltan aquellos que se enfocan en criticar la apariencia física del novio, quien aseguraron en realidad no es tan guapo como para tener a dos mujeres con él. Otras personas prefirieron ver el lado positivo y le dijeron a la novia que era afortunada de haberse percatado de la clase de hombre que era antes de darle el "sí, quiero". Algunos más señalaron que la situación les parecía fingida.

Fuentes: Tribuna