El exmagnate de la moda Peter Nygard es declarado culpable por agresión sexual en Canadá

Ciudad de México.- Tras un juicio de siete semanas y cinco días consecutivos de deliberaciones, el ex magnate de la moda Peter Nygard fue declarado culpable el domingo en Toronto de agresión sexual contra cuatro de las cinco mujeres que lo acusaron. Su sentencia se conocerá más adelante.

Los cinco cargos contra el exjefe de la moda finlandés-canadiense de 82 años se refieren a cuatro mujeres y a una joven de 16 años en el momento de los hechos, durante un período que abarca de 1988 a 2005. Al salir del juzgado, el abogado de Peter Nygard no descartó la posibilidad de apelar.

Durante los alegatos finales, criticó la forma en que se había retratado a su cliente durante el juicio y afirmó que este caso se basaba en "contradicciones e insinuaciones". "Describir a Peter Nygard como un depredador malvado, una personalidad de Jekyll y Hyde que, a través de su riqueza y poder, atraía a mujeres a su guarida para someterlas a exigencias sexuales no es ni justo ni exacto", afirmó. Según él, cuatro de las cinco mujeres que testificaron contra el ex diseñador de moda podrían haberlo hecho por motivos económicos porque admitieron estar también implicadas en la demanda colectiva contra Peter Nygard en Estados Unidos.

La fiscal Ana Serban, por su parte, argumentó que el imputado era evasivo, incoherente y que su memoria era selectiva y poco fiable cuando él mismo hablaba. Durante su testimonio, el acusado dijo que no conocía e incluso nunca conoció a cuatro de las denunciantes y negó con vehemencia haber agredido sexualmente a alguna de las cinco. "El tipo de acusaciones que se han planteado y descrito representan un tipo de comportamiento que nunca he tenido y que nunca tendré", dijo. El octogenario admitió que su memoria se había vuelto "muy borrosa" con la edad. También había afirmado en repetidas ocasiones que las acusaciones en su contra eran "ridículas" y "no tenían sentido".

Este juicio en el Tribunal Superior de Ontario fue el primero de una serie dirigida a Peter Nygard por delitos sexuales contra numerosas mujeres en Canadá y Estados Unidos durante varias décadas. Por tanto, el exdiseñador debe ser juzgado en otras dos provincias canadienses, Quebec y Manitoba, por cargos similares. También debe ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta nueve cargos que incluyen extorsión y tráfico sexual, por actos que supuestamente ocurrieron entre 1990 y 2020. Peter Nygard regresará al tribunal de Toronto el 21 de noviembre, cuando se fijará la fecha de las audiencias para determinar su sentencia.

Fuente: Tribuna