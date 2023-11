El Papa Francisco destituye a obispo de Estados Unidos, una decisión poco común dentro de la Iglesia

Comparta este artículo

Vaticano.- En una decisión inusual, el Papa Francisco destituyó al obispo estadounidense Joseph Strickland, anunció el Vaticano el sábado. Según los comentaristas, es extremadamente raro que un obispo sea directamente relevado de su responsabilidad, en lugar de alentarlo u ordenarle que renuncie. En un blog publicado en su sitio web en septiembre, Joseph Strickland respondió a los rumores de que el Vaticano lo estaba alentando a renunciar. "No puedo renunciar como obispo de Tyler, porque hacerlo sería abandonar el rebaño bajo mi cuidado", escribió en ese momento. "También he declarado que respetaré la autoridad del Papa Francisco si me destituye de mi puesto como obispo de Tyler".

Joseph Strickland no hizo comentarios inmediatos sobre su despido, que se anunció el sábado cuando aún era temprano en la mañana en Estados Unidos. En su blog de septiembre, escribió: "Amo a Jesucristo y la Iglesia católica que él estableció". "Mi único deseo es decir Su verdad y vivir la voluntad de Dios lo mejor que pueda".

El obispo de Texas, designado por el ex Papa Benedicto XVI en 2012, fue uno de los críticos más destacados del Papa Francisco. El Papa argentino de 86 años ha buscado hacer que la Iglesia sea más compasiva y abierta a diferentes puntos de vista. Pero ha enfrentado una dura oposición de sus críticos, particularmente en Estados Unidos, quienes lo han acusado de sembrar confusión y de no respetar las creencias fundamentales de los católicos. En un mensaje publicado a principios de este año en X, Joseph Strickland acusó al Papa de "socavar el depósito de la fe":

Muchos de sus detractores acusan a Francisco de no ser lo suficientemente firme en el tema del aborto y de ser demasiado compasivo con los homosexuales y los divorciados. En una reunión de jesuitas en Lisboa, Francisco deploró la "actitud fuertemente reaccionaria" de algunos católicos en Estados Unidos. Dijo que mirar al pasado "era innecesario y (era) necesario para comprender que hay una evolución apropiada en la forma en que abordamos las cuestiones de fe y moralidad".

La decisión de despedir a Joseph Strickland también fue anunciada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado tan escueto como el del Vaticano. La Diócesis de Tyler tiene más de 120 mil católicos, de una población total de más de 1.4 millones, según la conferencia. Por su parte, la diócesis publicó un comunicado en su sitio web confirmando el anuncio del Vaticano y agregó: "Nuestro trabajo como Iglesia católica en el noreste de Texas continúa".

Fuente: Tribuna