Hamás ve en las acusaciones estadounidenses una "luz verde para nuevas masacres" en los hospitales

Comparta este artículo

Franja de Gaza.- Hamás rechazó el martes las acusaciones de Estados Unidos de que está utilizando hospitales en Gaza para operaciones militares y calificó las declaraciones como una "luz verde" para que Israel "cometa nuevas masacres".

"Estas declaraciones dan luz verde a la ocupación israelí para cometer nuevas masacres brutales contra hospitales, con el objetivo de destruir el sistema sanitario en Gaza", reaccionó el movimiento islamista palestino en un comunicado donde dijo "condenar y rechazar" las acusaciones estadounidenses.

"Estados Unidos es directamente responsable de permitir la guerra genocida de Israel contra Gaza", añadió el grupo en la declaración en inglés.

Estados Unidos acusó el martes por la noche a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina de utilizar "un centro de mando y control del hospital Al Chifa", el mayor de Gaza, en palabras de John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Gaza. "Es un crimen de guerra", dijo Kirby en una entrevista con periodistas. Por su parte, Hamás niega periódicamente el uso de hospitales de Gaza para sus operaciones militares.

El portavoz dijo que los dos grupos islamistas palestinos estaban utilizando "algunos hospitales en la Franja de Gaza, incluido Al Shifa, y los túneles debajo de él, para ocultar y apoyar sus operaciones militares y mantener rehenes". En particular, aseguró que estos sitios eran utilizados para almacenar armas, y precisó que esta información había sido obtenida por el propio Estados Unidos. "No apoyamos los ataques aéreos contra un hospital y no queremos un intercambio de disparos en un hospital donde personas inocentes, indigentes y enfermas simplemente intentan ser tratadas", añadió. Washington pide que los pacientes sean "evacuados de forma segura" y aseguró que es partidario de que un tercero se hiciera cargo de estas operaciones de evacuación.+

Por su parte, el Ministerio de Salud de Hamás denunció el martes una "mala puesta en escena" después de que el ejército israelí dijera que tenía "pruebas" de que combatientes de Hamás habían mantenido rehenes en un hospital infantil de Gaza. El lunes, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, apareció en un vídeo en el que afirmaba estar en el hospital pediátrico en la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí reunió, según él, "pistas" como una botella o un trozo de cuerda cerca. una silla. También mostró una hoja colgada en una pared que presentaba un horario de los "carceleros" de los rehenes.

Fuente: Tribuna Sonora