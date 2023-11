Tragedia en Laguna Beach: Investigan el homicidio de una joven de 27 años; así lo encontraron

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un giro trágico de los acontecimientos, la comunidad de Laguna Beach se encuentra conmocionada por la muerte de Tatum Goodwin, una joven que trabajaba en un restaurante de 27 años, cuyo cuerpo golpeado fue encontrado sin vida a pocos metros del bar Hennessey's Tavern en Ocean Avenue.

Goodwin, muy querida por sus amigos y colegas, disfrutaba de una noche con amigos en el popular resort de California cuando la tragedia ocurrió. La policía está reconstruyendo los últimos momentos de la víctima, quien había dejado el bar el sábado por la noche. A las 2 de la madrugada, un vecino escuchó gritos, y más de seis horas después, un trabajador de la construcción descubrió su cuerpo en un aparcamiento, detrás de un antiguo cine y de la sucursal de Carmelita's, donde había trabajado durante cuatro años.

Donde ocurrió el crimen

El gerente del restaurante, Marcos Heredia, expresó su dolor ante la pérdida y destacó el impacto en el equipo: "No solo me ha afectado a mí. Ha afectado a gran parte de nuestro equipo. Definitivamente no se merecía esto, solo era una persona hermosa".

Goodwin, que recientemente había terminado una relación y parecía estar "molesta" al salir del bar, fue sometida a una autopsia por la División Forense del Condado de Orange. Se cree que había ido a Hennessey's después de salir del trabajo y también se detuvo a tomar una copa en el Marine Bar en algún momento de la noche.

Tatum Goodwin

Su amiga Aleena Macintosh la describió como "una persona tan cariñosa y honesta" y expresó su incredulidad ante la tragedia: "Ni siquiera puedo pensar en este momento. Pensar que esto sucedió justo al otro lado de la calle de mi trabajo y a alguien a quien todos amábamos tanto. Este mundo es demasiado cruel con aquellos que no lo merecen".

Heredia inició una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos del funeral y crear un monumento en memoria de Goodwin. En la página, destaca la personalidad trabajadora y alegre de la joven, y busca apoyo para honrar su memoria.

Tatum y su amiga Madison

La policía está llevando a cabo una investigación de homicidio en curso y aún está tratando de localizar el teléfono de Goodwin, que envía señales en el área del bar. El jefe de policía del Departamento de Policía de Laguna, Jeff Calvert, declaró: "Estamos entristecidos por este acto de violencia sin sentido. Nuestros detectives están trabajando diligentemente para llevar al sospechoso o sospechosos ante la justicia".

La comunidad se une en el dolor y busca respuestas en medio de esta tragedia, mientras se espera que la investigación revele más detalles sobre los eventos que condujeron a la pérdida de Tatum Goodwin.

Su cuerpo fue hallado en un aparcamiento cerca de un bar

Fuente: Tribuna