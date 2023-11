Justicia para Alicia Machado: Representante Nepal rompe los estereotipos de talla en Miss Universo

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- Miss Universo es el certamen de belleza más conocido en todo el mundo y el más polémico, puesto las concursantes suelen ser jovencitas cuyos cuerpos son difíciles de alcanzar, por lo que a lo largo de los años los productores de la competencia han dejado en claro que no cualquiera puede concursar. Incluso en más de una ocasión se ha filtrado el comportamiento de personas como Lupita Jones, quien supuestamente ha tratado de manera despectiva a las aspirantes mexicanas.

También se puede recordar el controversial caso de la exMiss Universo, Lupita Machado, actriz que se hizo con la corona en el año 1996, época en la que el expresidente de Estados Unidos fue nombrado como productor del show, el problema es que la entonces modelo venezolana comenzó a subir de peso después de que concluyó certamen, motivo por el que fue blanco de crueles críticas, no solo de la gente, sino del propio predecesor de Joe Biden.

"Era abrumador. Le tenía mucho miedo. Me gritaba todo el tiempo. Me decía: ‘Te ves fea’ o ‘Te ves gorda’. A veces ‘bromeaba’ conmigo y me decía: ‘Hola, señorita Piggy’, ‘Hola, señorita ama de casa’”, declaró Alicia Machado en la que fungió como vocero de Hilary Clinton, en las elecciones de Estados Unidos del 2016.

Alicia Machado fue humillada por Donald Trump al subir de peso

Pese al pasar de los años, Donald Trump no se mostró arrepentido por la manera en la que trató a Machado, incluso reafirmó en una entrevista para Fox News en el mes de septiembre del 2016, que la famosa era la "peor Miss Universo", argumentando que tenía una pésima actitud: "La peor (Miss Universo) que hemos tenido. La peor. La peor absolutamente. Era imposible. Ella fue la ganadora, y ganó una gran cantidad de peso, y fue un verdadero problema... no solo eso, sino su actitud. Y Hillary volvió a los años y... encontró a la niña y habló de ella como si fuera la Madre Teresa, y no fue así, pero está bien. Hillary tiene que hacer lo que tiene que hacer."

Miss Universo de Nepal haría justicia para Alicia Machado

Bajo este contexto que parecería normal que ninguna mujer, considerada como alguien elevada de peso, quisiera participar en el mencionado certamen de belleza, pero la realidad es que Jane Dipika Garret, de Nepal, decidió ir en contra de todo esto y se convirtió en la primera candidata de talla grande en desafiar los estándares de belleza preestablecidos en el concurso, ganando de esta manera la aprobación de cientos de personas en redes sociales.

Si bien, Miss Universo es un concurso que se ha caracterizado por ser demasiado estricto al momento de seleccionar a sus concursantes, imponiendo normas como que deben ser solteras, medir cierta talla, no haber tenido matrimonios previos, entre otras cosas, en este 2023 se ha caracterizado por dejar este tipo de reglas de lado y aceptar a madres de familia, mujeres casadas y a la propia Jane quien es una fémina curvy, algo que jamás se había visto en estos concursos.

Incluso, la propia Miss Nepal, de 22 años, ha resaltado que, lo que realmente ésta buscando, es bajar de peso, pero también desea abrazarse a sí misma y aceptar quién es en este momento, por lo que ha sido tomada como una portavoz de la diversidad, por llegar para demostrar que no solo existe un tipo de cuerpo que debe ser aceptado por la sociedad, sino que existen varios que deben ser reconocidos, valorados y amados.

