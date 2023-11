'Riesgo de hambruna': Habitantes de Gaza se encuentran al límite por escasez grave de alimentos

Comparta este artículo

Franja de Gaza.- La ONU vuelve a hacer sonar la alarma. Su agencia de lucha contra el hambre (el Programa Mundial de Alimentos, PMA) alertó al mundo este jueves 16 de noviembre del "riesgo inmediato de hambruna" en Gaza, donde los alimentos y el agua son "prácticamente inexistentes" .

Con el invierno acercándose rápidamente, los refugios precarios y superpoblados, así como la falta de agua potable, los civiles se enfrentan a un riesgo inmediato de morir de hambre", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de la agencia de la ONU y activista radicada en Roma, Cindy McCain .

Hacer cola durante horas para conseguir incluso una modesta cantidad de pan es ahora una experiencia común en Gaza, donde la rápida disminución del suministro de alimentos y la escasez de agua potable se suman a las dificultades que ya enfrenta la población palestina que vive bajo el asedio israelí.



Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre contra el sur de Israel y las consiguientes represalias israelíes, la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado una escala sin precedentes: los hospitales están abrumados, los edificios residenciales son bombardeados y los suministros de alimentos de primera necesidad se están agotando.

Los sistemas alimentarios existentes están colapsando. La última panadería con la que trabajó el PMA cerró sus puertas porque ya no tenía combustible ni gas. Algunas panaderías también fueron alcanzadas por los ataques aéreos", advirtió la PMA.

Desde el comienzo de la guerra, el PMA ha seguido de cerca la disponibilidad de alimentos en las tiendas. La mayoría de las empresas con las que trabaja informan de escasez de productos esenciales. Los alimentos no esenciales, que no satisfacen las necesidades nutricionales, y los que no pueden consumirse sin cocinar, también se están agotando rápidamente.

Los estantes están casi vacíos. El hambre se está extendiendo en Gaza y los casos de deshidratación y desnutrición aumentan rápidamente", advirtió Alia Zaki, portavoz de la oficina palestina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Jerusalén.

Esta escasez de alimentos está relacionada con la falta de combustible. La PMA añade: "Incluso si los camiones llegaron desde Egipto y pudieron descargar su cargamento en Gaza el martes, los alimentos no llegaron a los civiles en los refugios debido a la insuficiente cantidad de combustible disponible. para vehículos de distribución". Las autoridades israelíes impiden la entrada de combustible a la Franja de Gaza ya que consideran que se trata de una autorización de alto riesgo y con doble uso -civil y militar- que podría beneficiar a Hamás, el grupo considerado terrorista por la UE, Israel y Estados Unidos detrás de los atentados contra Israel del pasado 7 de octubre.

Fuente: Tribuna