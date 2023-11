El ejército israelí publica videos que muestran a rehenes en el hospital de al-Shifa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ejército israelí publicó el domingo por la noche imágenes que supuestamente eran de cámaras de vigilancia en el hospital al-Shifa de Gaza que mostraban a los rehenes llevados al complejo el 7 de octubre.



"Estos hallazgos prueban que la organización terrorista Hamas utilizó el complejo hospitalario al-Shifa como infraestructura terrorista el día de la masacre", dijeron las FDI y la inteligencia israelí en un comunicado. En uno de los videos, se ve a un hombre siendo llevado en una camilla rodeado de varios hombres, al menos cuatro de los cuales están armados. En otro, un individuo parece forcejear mientras es empujado por un pasillo.



"Aquí se puede ver a Hamas tomando un rehén en el interior", dijo el portavoz de las FDI, Daniel Hagar, en una conferencia de prensa. "Todavía no hemos localizado a estos dos rehenes", agregó. No sabemos dónde están". Las imágenes, que la AFP no pudo verificar de inmediato, parecen estar fechadas el 7 de octubre de 2023, el día en que el movimiento islamista palestino llevó a cabo su ataque contra Israel, el más violento en la historia del país desde 1948, matando a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles según las autoridades israelíes, y tomando unos 240 rehenes.



En represalia, Israel ha prometido "aniquilar" el movimiento y su ejército está bombardeando implacablemente el pequeño territorio palestino donde lanzó una operación terrestre el 27 de octubre. Sin embargo, la magnitud de la destrucción ha sido condenada por parte de la comunidad internacional. Un total de 13 mil personas han muerto en bombardeos israelíes desde el 7 de octubre, incluidos más de 5 mil 500 niños, según el gobierno de Hamas.

Más sobre el hospital:

El ejército israelí dijo el domingo que había descubierto un túnel de 55 metros de largo que, según dijo, fue utilizado "para el terrorismo" debajo del hospital al-Shifa de Gaza, que ha estado buscando desde el miércoles una base militar palestina de Hamas. El túnel tiene 10 metros de profundidad, dijo el ejército, mientras que decenas de pacientes siguen en el complejo hospitalario, el más grande de la Franja de Gaza, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una empinada escalera conduce a la entrada del túnel equipado con varios medios de defensa, incluida una puerta blindada, dijo el ejército en un comunicado. "Este tipo de puertas son utilizadas por los terroristas de Hamas para evitar que las fuerzas israelíes entren en los centros de mando". El túnel fue descubierto en un área del hospital debajo de un hangar que contenía armas, incluidos "lanzagranadas, explosivos y rifles Kalashnikov", dijo, y agregó que los soldados seguían avanzando bajo tierra.

Las fuerzas israelíes han sitiado el hospital desde el miércoles, lo que ha llevado a la evacuación de muchos de sus pacientes. El ejército afirma que el movimiento islamista Hamas tiene un escondite allí.