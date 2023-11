Fallece Rosalynn Carter, exprimera dama de Estados Unidos; murió a los 96 años

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Rosalynn Carter, exprimera dama de los Estados Unidos, falleció el domingo 19 de noviembre. La esposa de Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos de 1977 a 1981, murió a la edad de 96 años. "Falleció en paz, con su familia a su lado", dijo la Fundación Centro Carter, que supervisa la imagen y el legado político de la exmandataria estadounidense.

La salud de la exprimera dama se había deteriorado en los últimos días. Hasta el viernes, Rosalynn Carter había estado recibiendo cuidados paliativos, al igual que su esposo, ahora de 99 años. "Ella me dio buenos consejos y siempre me animó. Mientras Rosalynn estuvo con nosotros, supe que alguien me amaba y me apoyaba", dijo Jimmy Carter, ganador del Premio Nobel de la Paz 2022.

Nacida en Plains, Georgia, la exprimera dama es conocida por su disposición a involucrarse en política con su esposo. La pareja se casó en 1946. "Rosalynn ha sido mi compañera igualitaria en todo lo que he logrado", dijo el expresidente de Estados Unidos.

Homenajes

El actual jefe de Estado estadounidense y la primera dama, Joe y Jill Biden, rindieron homenaje a la memoria del nonagenario en un comunicado. "En los rigores del campo, en la oscuridad de una profunda pérdida, siempre hemos sentido la esperanza, la calidez y el optimismo de Rosalynn Carter", dijo la pareja. El "profundo amor" de los Carter era la "definición de una asociación", continuaron Joe y Jill Biden.

Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos entre 2009 y 2017, también reaccionó a la muerte. "Cuando nuestra familia estaba en la Casa Blanca, Rosalynn a menudo se unía a mí para almorzar, ofreciéndome algunos consejos y siempre una mano amiga", dijo la ex rimera dama.

Su esposo, Jimmy Carter, está mal de salud

El expresidente de 99 años y Premio Nobel de la Paz ha estado recibiendo cuidados paliativos desde febrero. En la Casa Blanca de 1977 a 1981, durante un solo mandato, fue el expresidente estadounidense de mayor edad de la historia. Padece desde hace años una serie de problemas de salud que le obligaron a ser hospitalizado varias veces en 2019.

El expresidente fue visto en un festival en Plains el fin de semana antes de su cumpleaños, junto a su esposa Rosalynn, quien sufría de trastornos neurodegenerativos. Jimmy Carter, artífice de los Acuerdos de Camp David que condujeron a la firma del tratado de paz entre Israel y Egipto en marzo de 1979, ocupa un lugar especial en el panorama político estadounidense, empañado por la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán en 1979-1980.

Fuente: Tribuna