Baréin rompe relaciones con Israel como forma de protesta contra la ofensiva militar israelí en Gaza

Baréin.- El Parlamento de Baréin anunció el jueves la decisión de retirar a su embajador en Israel, la ruptura de las relaciones económicas entre el reino y Tel Aviv y la salida del embajador de Israel a Bahrein. La cámara baja recordó "la posición histórica y firme de Bahrein de apoyo a la causa palestina" para justificar esta decisión y denunció el incumplimiento total de la ley humanitaria internacional por parte del Estado hebreo en el conflicto entre Hamás en Gaza. Pero la decisión parlamentaria, por el momento, no comprometería al país.

"Los funcionarios bahreiníes e israelíes afirman que la declaración del Parlamento no es vinculante y que el embajador bahreiní no ha sido llamado", escribe Barak Ravid, comentarista político israelí en la red X (anteriormente Twitter). Mientras que el Gobierno bahreiní no confirmó la decisión, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo que no había sido informado de ninguna decisión. El día anterior, fue Jordania quien decidió llamar a su embajador en Israel para protestar contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada tras el ataque perpetrado el 7 de octubre por Hamás palestino en suelo israelí. Sin embargo, el reino figuraba entre los países del Golfo que habían iniciado un proceso de normalización de las relaciones con el Estado hebreo, hasta la firma de un acuerdo de defensa entre los dos países.

En una declaración publicada en el sitio web del Parlamento de Bahrein, se especifica que esta decisión reafirma la posición histórica y firme de Baréin de apoyo a la causa palestina y a los derechos legítimos del pueblo palestino hermano. El Parlamento consideró además que la continuación de la guerra, las operaciones militares y la escalada permanente israelí, en total incumplimiento de la ley humanitaria internacional, lo empujan a pedir más medidas de protección de las vidas de los inocentes y civiles en Gaza, así como en todas las regiones palestinas. El texto recordó finalmente el "apego e interés" del emir de Baréin, Hamad ben Issa al-Khalifa, por la causa palestina, así como el apoyo del reino al advenimiento de un estado palestino independiente.

La guerra, que entró en su día 27, sigue enfurecido entre Israel y Hamás, y su balance aumenta. El Ministerio de Salud de Hamás ha anunciado que 9 mil 061 personas, entre ellas 3 mil 760 niños, han sido asesinados en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto. Según el ministerio, 2 mil 326 mujeres también se encuentran entre estas muertes registradas desde el 7 de octubre. Los bombardeos también causaron al menos 32 mil heridos, según la misma fuente. En el lado israelí, las autoridades locales informan de mil 400 muertos, en su mayoría civiles.

