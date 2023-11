Mujer es acusada de envenenar a su novio tras heredar 30 millones de dólares en Estados Unidos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una mujer de Dakota del Norte, Estados Unidos, se encuentra en medio de un escándalo internacional después de que la policía del poblado de Minot la acusara de asesinar a su pareja, Steven Edward Riley Jr, de 51 años, poco después de que este heredara 30 millones de dólares.

El caso de Ina Thea Kenoyer, de 47 años, ha conmocionado a la comunidad y ha generado gran atención mediática. Los eventos que llevaron a la trágica muerte de Riley ocurrieron el 5 de septiembre, y las investigaciones sugieren que fue motivada por intereses financieros.

Según las autoridades, el 3 de septiembre, Thea envenenó a su pareja, un día después de que Riley se hubiera reunido con su abogado para discutir asuntos relacionados con la herencia. La situación tomó un giro siniestro cuando Kenoyer llamó a la policía el 4 de septiembre, y al día siguiente, Riley falleció en el hospital. La autopsia reveló que había ingerido anticongelante, lo que la policía afirma que Kenoyer le administró.

En medio de este oscuro suceso, Thea Kenoyer ha proclamado su inocencia en las redes sociales y ha sostenido que su novio se había suicidado. Sin embargo, fue detenida y enfrenta graves acusaciones relacionadas con la muerte de Riley.

Kenoyer ha afirmado que planeaba repartir la asombrosa herencia de su pareja con su hijo, estimada en aproximadamente 30 millones de dólares. Aunque considera que tiene derecho al dinero, no tendría acceso legal a él debido a que no estaban casados. La coartada de Kenoyer ha resultado débil ante las autoridades, ya que admitió que planeaba terminar con la vida de Riley si conseguía dinero. A pesar de que aún no se ha demostrado su culpabilidad, se la considera la principal sospechosa en este caso.

El hijo de Riley expresó su dolor y desconcierto en una publicación en Facebook, señalando que tenía la sensación de que Kenoyer estaba involucrada en la muerte de su padre. A pesar del sufrimiento, la familia de Riley debe esperar a que el proceso legal determine la verdad detrás de este trágico suceso.

Thea Kenoyer enfrenta cargos de asesinato AA, el cargo más grave por asesinato en Dakota del Norte. Actualmente, se encuentra detenida en el Centro de Detención del Condado de Ward y se representa a sí misma en el proceso judicial, según los registros judiciales.

Este caso ha generado un gran interés tanto a nivel local como internacional, y se espera que las investigaciones continúen en busca de esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Steven Edward Riley Jr. Las pruebas recopiladas hasta el momento indican una trama en la que la herencia y los oscuros motivos financieros jugaron un papel central en esta tragedia.

Fuente: Tribuna