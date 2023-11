¿No entiendes a la 'chaviza'? Tal vez eres un 'chavorruco'; descubre qué es lo que significa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- 'Chavorruco' o 'For ever young' es un término que comenzó a popularizarse en los últimos años y que puede llegar a resultar un tanto despectivo para la persona que es señalada con esta palabra, pero... ¿Qué significa en realidad? Y de ¿dónde viene esta etiqueta? No te preocupes, que a continuación aclararemos todas tus dudas y te explicaremos por qué no es tan malo ser etiquetado por esta frase que ha destrozado la autoestima de más de uno.

¿Qué significa ser un 'chavorruco'?

De acuerdo con información proporcionada por el portal de la Academia Mexicana de la Lengua, la palabra 'chavorruco' regularmente se utiliza para definir a una persona "de edad avanzada que, a la manera de los jóvenes, actúa y se viste según la moda". Este término surge de la palabra compuesta: 'chavo' (persona joven) 'ruco' (etiqueta despectiva para referirse a una persona mayor, una vez que se unen obtenemos: 'Chavorruco'.

Este término es usualmente empleado para referirse a los millenials, quienes tuvieron su independencia económica a una edad un poco más avanzada que la generación boomerg, motivo por el que son usualmente criticados por comprar cosas que son vistas como innecesarias por otras personas, como es el caso de playeras estampadas, practicar deportes como el skating o disfrutar de contenido relacionado al anime/manga o DC Comics y Marvel, así como también se les ve juntándose con personas mucho menores que ellos.

Las personas consideradas como 'chavorrucas' son las que no se comportan a acorde a su edad

Famosos que son considerados como 'chavorrucos'

En la farándula existen una gran cantidad de celebridades que, pese a su edad, continúan comportándose como jovencitos, entre ellos se puede señalar a Adal Ramones (que incluso tiene un show con Adrián Uribe titulado 'Chavorrucos'), Facundo, Fey, Lucía Méndez, Yordi Rosado, 'El Burro' Van Rankin, Raúl Araiza, Madonna, Alejandra Guzmán (que hace varios meses se fracturó el tobillo por hacer un movimiento arriesgado en un baile), entre otros.

¿Es malo ser un 'Chavorruco'?

La realidad es que no, lo cierto es que cada quien puede hacer lo que quiera (siempre y cuando no afecte directamente a terceros), así que, no importa cómo te vistas o si a tus 38 decides pintarte el cabello en tonos pastel o vestirte con ombliguera al igual que Britney Spears a comienzos del 2000. Lo importante es que tú te sientas cómodo o cómoda con lo que hagas y las experiencias que tengas. No olvides que vida solo hay una.

Fuentes: Tribuna