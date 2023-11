Vladimir Putin busca "terminar con la tragedia" en Ucrania; ofrece discurso al G20

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Por primera vez desde que inició el conflicto armado en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló sobre la guerra. El mandatario realizó un discurso al grupo de las 20 economías más poderosas del mundo, en el cual destacó la necesidad de detener lo que calificó como una tragedia en Ucrania. Asimismo, afirmó que Moscú en ningún momento se ha negado a entablar conversaciones de paz con Kiev.

Fue en febrero de 2022 cuando Vladimir Putin decidió desplegar sus tropas en Ucrania, lo que desencadenó uno de los conflictos armados más mortíferos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Putin se refirió a los discursos de líderes mundiales, los cuales han asegurado en reiteradas ocasiones que se han conmocionado por la agresión de Rusia a Ucrania.

“Y, por supuesto, deberíamos pensar en cómo detener esta tragedia”, dijo Putin.

Ucrania no se rendirá, peleará hasta el final

Por su parte, las autoridades de Ucrania han dejado claro que lucharán hasta el final, hasta que el último elemento ruso salga de su territorio. Además, cuenta con el apoyo de los aliados occidentales. “Las acciones militares son siempre una tragedia para personas y familias concretas, y para el país en general. Sin lugar a dudas, hay que pensar en cómo detener esta tragedia”, dijo Putin durante su intervención transmitida por la televisión pública.

Vladimir Putin lamentó la decisión de Volodimir Zelensky, quien prohibió por decreto dialogar con Rusia para poner fin al conflicto. Incluso, cuestionó el papel de líderes mundiales, quienes se han conmocionado por la guerra. “Entiendo que la guerra, la muerte de personas, no puede no conmover. ¿Y el golpe sangriento en Ucrania en 2014 que desembocó en la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el Donbás ? ¿Eso no conmueve?”, expresó.

Vladimir Putin busca terminar la tragedia en Ucrania, foto: especial

También se refirió al “exterminio de la población civil en Palestina, en la Franja de Gaza”, el cual comparó con lo sucedido en Ucrania. Incluso, habló de las declaraciones del secretario General de la ONU, quien aseguró que Gaza se ha convertido en un gran cementerio infantil y preguntó si eso no conmovía a la población mundial. Se trata de la primera aparición del presidente Ruso en las cumbres del G20 desde el inicio de la guerra, anteriormente, Serguéi Levrov, ministro de exteriores, lo había representado.

Fuente: Tribuna