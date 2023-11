El alcalde de Nueva York es objeto de una denuncia por agresión sexual; él responde a la acusación

Comparta este artículo

Nueva York.- Los agentes del FBI ya habían confiscado los teléfonos y dispositivos electrónicos de la propiedad de Eric Adams , como parte de una investigación federal sobre la financiación de su campaña, contó uno de sus abogados a mediados de noviembre. Se cree que las incautaciones están relacionadas con una investigación de corrupción sobre si Eric Adams 'colaboró' con el gobierno y con ciudadanos turcos durante su campaña a la alcaldía de Nueva York en 2021.

Pero este jueves, Eric Adams enfrenta acusaciones de agresión sexual. Según la BBC, una mujer presentó una denuncia contra él por actos que, según ella, se remontan a 1993. En este estado americano, actos de este tipo que se remontan a hace veinte años aún no están prescritos porque un sistema legal concede un año adicional a los denunciantes para presentar una denuncia.

En el momento de los supuestos hechos, Eric Adams trabajaba como oficial de policía de la ciudad de Nueva York. La denunciante también trabajaba para la ciudad en ese momento. Un portavoz del ayuntamiento dijo que Eric Adams no recuerda conocer a la supuesta víctima en el pasado. El alcalde de Nueva York "niega categóricamente" los hechos.

La demandante solicita un juicio y cinco millones de dólares como pago por los daños. La denuncia contra Eric Adams llega un día después de la revelación de otros dos expedientes similares. El líder del grupo de rock Guns N'Roses, Axl Rose y el actor estadounidense Jamie Foxx fueron objeto el pasado miércoles de denuncias de agresión sexual hace años en Nueva York

Todas estas acciones legales civiles son posibles gracias a una ley del estado de Nueva York que, desde noviembre de 2022, que permite a las víctimas de violencia sexual presentar denuncias civiles por actos criminales o delitos menores prescritos. Esta legislación local (Ley de Sobrevivientes Adultos) ha permitido a muchos denunciantes emprender acciones civiles contra sus presuntos agresores sexuales, a menudo personalidades de alto perfil.

Los hechos habrían ocurrido mientras ambos trabajaban para la ciudad de Nueva York". El documento, de tres páginas, no da más detalles sobre los hechos alegados. "El alcalde no sabe quién es esta persona", respondió un portavoz de Eric Adams. “Si realmente se conocieron, él no lo recuerda. Pero él nunca haría nada que no dañara físicamente a nadie, y niega esa afirmación", añadió.

Proveniente de una familia pobre, Adams experimentó la delincuencia antes de convertirse en oficial de policía, creó un sindicato para luchar contra el racismo y finalmente ingresar a la política como demócrata electo.

Fuente: Tribuna