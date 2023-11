Barco se hunde en Grecia por vientos fuertes; 1 persona murió y 12 esperan ser rescatadas

Comparta este artículo

Grecia.- El hundimiento de un buque de carga frente a la isla griega de Lesbos, en el mar Egeo, dejó el domingo un muerto y una operación de rescate masiva aún estaba en marcha por la noche para tratar de rescatar a 12 miembros de la tripulación del barco en una zona azotada por fuertes vientos. Un helicóptero realizó su último sobrevuelo alrededor de las 19:18 hora local, mientras que se espera que siete barcos continúen rondando la zona del naufragio durante toda la noche en compañía de un buque de la Guardia Costera y una fragata de la Armada, dijo la Guardia Costera a la AFP.

El cuerpo de un hombre fue localizado y transportado al puerto de Mitilene, la capital de, dijo la guardia costera griega en un comunicado. A primera hora del día, a pesar de los fuertes vientos en la zona, uno de los miembros de la tripulación fue rescatado por un helicóptero de la marina y trasladado a un hospital. "Está en estado de shock", dijo a la AFP el portavoz de la guardia costera, Nikos Alexiou, sin dar más detalles.

Catorce personas estaban a bordo del "Raptor", un buque de carga de 106 metros de eslora con bandera de las Comoras, cuando informó de daños mecánicos a las 07:00 antes de activar la señal de socorro aproximadamente una hora después y desaparecer del radar, según las autoridades. El sobreviviente nacido en Egipto fue encontrado flotando en un barril y, a pesar de una lesión en la cabeza, se encuentra en buen estado de salud. Por el momento se desconoce el paradero de los otros 12 tripulantes, pero la esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía al caer la noche.

No hay contaminación marina en este momento

La tripulación incluía a dos sirios, un indio y 11 egipcios, según la agencia de noticias griega ANA, citando a la compañía con sede en el Líbano que opera el carguero. Un comunicado anterior de la guardia costera dijo que cuatro indios y ocho egipcios murieron. Según la agencia ANA, el agua se infiltró masivamente en el "Raptor" debido a las fuertes olas mientras la carga ya estaba lastrada por su pesada carga, lo que provocó que se hundiera. Hasta el momento, no se ha reportado contaminación marina. "No esperamos un derrame de combustible, al menos no algo extenso, porque no hubo colisión", dijo a la AFP un funcionario de la guardia costera.

10 en la escala de Beaufort

En varias partes de Grecia, los barcos permanecieron atracados durante el fin de semana debido a los fuertes vientos que alcanzaron los 9-10 en la escala de Beaufort. Para este fin de semana, el servicio meteorológico griego había emitido una alerta que se elevó el sábado al nivel de "fenómeno meteorológico peligroso".

Fuente: Tribuna