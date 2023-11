Emily Hand, la niña de nueve años que celebró su cumpleaños secuestrada por Hamás

Comparta este artículo

Franja de Gaza, Palestina.- El grupo islamista Hamás ha liberado ya a tres grupos de rehenes, los cuales fueron secuestrados durante el ataque sorpresa al sur de Israel que dejó a más de mil 200 muertos. Entre las personas liberadas destaca Emily Hand, una pequeña de tan solo nueve años, quien tras más de un mes de tristeza se reencontró con su padre. Incluso, celebró su cumpleaños como rehén del grupo yihadista, por lo que su progenitor le prometió la mejor fiesta de todas.

Después de ser liberada, Thomas Hand, el padre de la pequeña, le prometió celebrar su cumpleaños nueve con la "fiesta más grande jamás vivida". Cabe señalar que el hombre de 63 años por muchos días pensó que su hija había muerto. Concedió una entrevista al medio The Mirror, en la cual expresó sus deseos por abrazar a Emily y que no pararía de decirle "Te amo, te amo, te amo".

“Hemos estado esperando demasiado tiempo este momento. Cada día ha sido una larga y dolorosa pesadilla (...) mi Emily finalmente regresa a casa, rota pero de una sola pieza”, expresó el hombre.

Emily Hand, menor secuestrada por Hamás, foto: especial

Así recibirán a Emily en su hogar

El padre de la menor aseguró que, en el momento de su arribo, la recibirán sus seres queridos, incluidos su amado perro y sus peluches. No dudo en mostrar su cariño y espera darle un gran abrazo, aunque no lo hará muy fuerte, debido a que no sabe si tiene alguna herida “Emily es tan maravillosamente dulce e inocente, y espero y rezo para que esta horrible experiencia no le haya quitado eso” señaló el padre de la menor secuestrada.

Por otro lado, se dijo preocupado por el actuar de Emily, ya que supone que pensó en él durante su secuestro “Para empezar, espero que ella se enoje mucho conmigo porque has estado pensando: '¿Dónde está papá? ¿Por qué papá no ha venido a salvarme?!”. Ahora, solo espera su llegada para brindarle todo el amor. Asimismo, señaló que su perrito Johnsie será una parte esencial en su recuperación.

Por lo anterior, insistió en que el perrito lo acompañara a recibir a su hija, algo que el Ejército de Israel aceptó. Señaló que el perrito y su hija tienen una gran conexión, debido a que están juntos desde que ella tenía dos años, por lo que será una influencia tranquilizadora para la menor. “Pero lo mejor es que no puede culpar al perro en absoluto, y estoy absolutamente seguro de que el perro será el primero en recibir mi abrazo antes que yo”, aseguró.

Fuente: Tribuna