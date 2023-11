¡Vestida de novia! Diputada argentina jura a su cargo; se "casa oficialmente con la gente"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- En un curioso caso, una diputada en Argentina decidió asistir vestida de novia a la ceremonia en la que tomó posesión de su cargo, se trata de Griselda Galleguillos, quien se convirtió en diputada por la provincia de Salta, lo anterior con el partido Frente Avancemos. Fue el viernes pasado cuando rindió el juramento, pero no quiso pasar desapercibida y llegó con un vestido de novia, lo que se llevó los reflectores.

Pero no solo fue la vestimenta, ya que la diputada argentina también llegó con un anillo de compromiso en el dedo anular. Fue en una entrevista con medios de comunicación donde Galleguillos explicó las razones de su atuendo en la ceremonia solemne y sorprendió a más de uno al asegurar que “Hoy oficialmente me caso con la gente”, con ello refrendó su compromiso con la sociedad de la comunidad que ahora representa.

“Esto tiene una anécdota muy especial para mí, no quiero quebrarme, pero tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma”, señaló.

Diputada se "casa con la gente" en Argentina, foto: especial

Se refirió a un político a quien identificó como Don Flores, explicó que en el momento que incursionó en el mundo de la política hace diez años, el hombre la visitaba en el Concejo Deliberante para darle apoyo y fuerza, y le decía “cuando llegues a ser diputada ponete el anillo, porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad’”, así lo confirmó la nueva legisladora argentina.

“Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión y así va a ser”, sentenció. Se debe mencionar que no es la primera vez que la legisladora llama la atención por sus peculiares acciones, prueba de ello fue lo sucedido en marzo pasado cuando organizó una rifa con un stripper, lo anterior con motivo del Día de la Mujer.

Asimismo, en abril le dedicó el éxito de Shakira y Bizarrap, la Music Sessions #53 al gobernador salteño, Gustavo Sáenz. La canción también incluyó mensajes para el ministro de Economía, Sergio Massa. En su versión, la diputada apareció con su hermano vestido de Bizarrap y cantó su propia versión en la que no dudó en hacer referencia a la letra original.

