El expresidente estadounidense Jimmy Carter, de 99 años, asiste al funeral de su esposa Rosalynn

Estados Unidos.- Jimmy Carter asistió este martes a un homenaje final en Atlanta a su esposa y exprimera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, fallecida hace una semana a la edad de 96 años. El expresidente de 99 años, tratado en cuidados paliativos desde febrero, llegó a la iglesia empujado su silla de ruedas, con el rostro demacrado, para una de sus rarísimas apariciones públicas.

Estaba sentado en primera fila junto al presidente Biden, el expresidente Bill Clinton y las cinco primeras damas vivas de los Estados Unidos (Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama y Melania Trump), así como 11 nietos y 14 bisnietos de Rosalynn Carter.

Rosalynn Carter se distinguió a lo largo de su vida por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y las cuestiones de salud. Jimmy y Rosalynn Carter se casaron en 1946 y formaron una pareja inseparable tanto en la vida pública como en la privada. Rosalynn Carter se involucró en las campañas y el recorrido político de su marido, participando incluso en "reuniones de gabinete y sesiones informativas clave" cuando él fue presidente entre 1977 y 1981, según el sitio web oficial de la Casa Blanca.

Ella me dio sabios consejos y siempre me animó. Mientras Rosalynn estuvo con nosotros, supe que alguien me amaba y me apoyaba", añadió el expresidente demócrata, tratado en cuidados paliativos desde febrero.