Exigen liberación de bebé de 10 meses y su familia, secuestrados por Hamás en Gaza

Jerusalén, Israel.- Las víctimas de Hamás en la Franja de Gaza cada día son más conocidas, prueba de ello es la historia de las personas liberadas y las que siguen secuestradas, es el caso de Kfir Bibas, un bebé de tan solo 10 meses que fue tomado por el grupo terrorista en la ofensiva sorpresa del 7 de octubre que dejó más de mil 400 muertos. Ahora, los familiares del pequeño temen por la salud del infante.

Yardén y Shiri son los padres del bebé secuestrado y temen por su estado de salud, por lo que no dudaron en pedir su liberación en la extensión de la tregua que acordó el Ejército de Israel con Hamás, la cual termina este miércoles. La familia del bebé de 10 meses ha hecho todo lo que está en sus manos para que el pequeño Kafir salga de la Franja de Gaza y regrese a sus manos; sin embargo, no se espera que tengan éxito.

"La razón por la que estamos hablando hoy es porque mañana es el último día del alto el fuego del actual acuerdo que Israel tiene para liberar a los rehenes y todavía no han sido liberados", dijo Ofri Bibas, hermana de Yardén Bibas.

Familia secuestrada por Hamás, foto: especial

Asimismo, la mujer lamentó que el nombre del pequeño no fuera incluido entre los rehenes entregados a Israel este martes. No dudó en expresar su malestar, ya que todos los menores de edad tomados por Hamás ya fueron liberados, mientras que su sobrino, quien al momento del secuestro solo tenía nueve meses, se convirtió en el rehén más pequeño que permanece en manos del grupo yihadista.

El portavoz del Ejército de Israel, Avichai Andraee, señaló que la familia fue secuestrada en el kibutz de Nir Oz el 7 de octubre, pero fue transferida a otro grupo armado palestino. "Todos los demás niños ya han sido liberados. No sabemos dónde están retenidos. Los mantienen bajo tierra. No hay mucha comida para bebés y todo esto hace que estemos muy preocupados por un niño de cuatro años y un bebé de 10 meses que sigue necesitando leche de fórmula como dieta principal. No sabemos nada de su estado", dijo Ofri.

Cabe señalar que se espera que este martes y el próximo miércoles se liberen a otros 20 rehenes tomados por Hamás en la Franja de Gaza, los cuales se dirigirán a Israel. Por su parte, las fuerzas de Israel liberarán a 60 presos palestinos. Asimismo, la tregua está por terminar y las hostilidades se reanudarán tras el periodo pacífico en el que se intercambiaron rehenes.

Fuente: Tribuna