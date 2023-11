Joven de 20 años habría planeado ataque masivo contra la comunidad judía; el FBI lo arresta

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- En los últimos días se han registrado una gran cantidad de ataques masivos en Estados Unidos, entre los que resaltan los tiroteos en Ohio, Pensilvania, Indianápolis y Florida, siendo que la mayoría de estos ocurrieron en el marco de las celebraciones de Halloween. A poco días de esto, el FBI informó sobre la detención e un joven, de 20 años, originario de Jordania, quien presumiblemente estaría planeando un atentado armado en contra de la comunidad judía de Texas.

De acuerdo con algunos informes, el masculino fue identificado como Sohaib Abuayyash y se trata de un residente no inmigrante de Texas, quien consiguió atraer la atención de las autoridades por el controversial contenido que comparte a través de sus redes sociales, el cual presuntamente pertenecería a "organizaciones radicales", entre las que resaltan tutoriales para construir bombas o artefactos explosivos, esto según información del director del FBI, Chris Wray, para el Comité de Seguridad Nacional del Senado.

Supuestamente, el sospechoso habría realizado "declaraciones" en la que apoyaba el homicidio de personas que manejaran ciertas creencias religiosas, como los judíos; sin embargo, todo parece indicar que las alarmas de las autoridades se encendieron contundentemente cuando el imputado compartió una publicación en la que habla sobre un evento organizado por la mencionada comunidad en Houston, de acuerdo con datos de CNN.

Si bien, Sohaib no expresó la hora de la celebración o con qué fin compartió el cartel, se cree que podría estar planeando un tiroteo en contra de los asistentes. Recientemente, las autoridades detuvieron a Abuayyash, bajo los cargos de posesión ilegal de arma de fuego con una visa de no inmigrante. Y es que, como algunos sabrán, aunque en Estados Unidos es relativamente sencillo adquirir una pistola, la realidad es que los inmigrantes no cuentan con el derecho a acceder a una.

De acuerdo con datos de New York Post, Sohaib consiguió llamar la atención de las autoridades desde el pasado mes de agosto, cuando estaban realizando diversas investigaciones de "código abierto", fue entonces que encontraron un video del imputado disparando diversas armas de fuego, entre ellas armas similares a las AR. Supuestamente, el joven gustaba de visitar distintos campos de tiro a lo largo de Houston.

Fuentes: Tribuna