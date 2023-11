Policía de NY ejecuta a sospechoso de homicidio; habría baleado a sus vecinos 2 días antes

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Durante los últimos días se registraron diversos tiroteos en varios condados de Estados Unidos. Si bien, los atentados masivos fueron los que se llevaron toda la atención de los medios, también se reportaron ataques armados menores por disputas entre vecinos, como fue el caso ocurrido el pasado domingo, 29 de octubre, en un complejo habitacional ubicado en Nueva York.

De acuerdo con algunos informes, los hechos ocurrieron en el vecindario de Flatbush Gradens, sitio en el que Jason Pass, de 47 años, acudió a reclamarle a sus vecinos por hacer demasiado ruido; sin embargo, la riña escaló a tal grado de violencia que el inconforme sacó un arma de fuego con la que le disparó a dos de sus vecinos, quienes perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Pese a lo grave de los hechos, Jason logró escapar y permaneció como prófugo hasta el pasado miércoles, 1 de octubre, día en el que fue interceptado por un grupo de ocho agentes de la policía, en el vecindario de Balth Beach Brooklyn. De acuerdo con información del medio New York Post, las autoridades intentaron dialogar durante 15 minutos con Pass para que éste se entregara de manera voluntaria.

Las autoridades intentaron convencer a Jason Pass de bajar su arma

Según declaraciones brindadas por el jefe de la Policía de Nueva York, John Chell, el sospechoso habría bajado de su automóvil con una actitud agresiva, mientras sostenía un arma punzocortante. Al notar esto, los oficiales apuntaron con sus pistolas a Pass y le pidieron que bajara el cuchillo, pero éste no obedeció: "Básicamente dijo que lo que estaba sucediendo no iba a terminar bien", declaró el uniformado.

Una mujer que se encontraba en la escena, al momento de los hechos, declaró para el mencionado medio que parecía que Pass se encontraba en un nivel de estrés tal, que incluso parecía que estaba "llorando", otro testigo aseguró que la policía negoció con el presunto homicida por 15 minutos para que bajara su arma, pero éste no retrocedió, por lo que, en determinado momento corrió mientras le gritaba a los agentes, quienes no dudaron en disparar: "No nos dio otra opción (nuestros policías) hicieron todo lo posible para neutralizar a esta persona y quitarle el cuchillo", declaró Chell.

Cabe señalar que Jason no murió en la calle, por lo que los policías solicitaron el apoyo de una ambulancia para trasladar a Pass a un hospital de la zona, donde perdió la vida, después de recibir tres heridas de bala en el pecho, y un más en la pierna. Las autoridades consideran que el sospechoso se quitó la vida de manera consciente para no ser detenido por el homicidio a sus vecinos.

Fuentes: Tribuna