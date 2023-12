Tras intentar tener hijos por 4 décadas, mujer de África da a luz a gemelos a los 70 años

Comparta este artículo

Kampala, Uganda.- En la actualidad tener hijos se ha convertido más en una opción que, en una exigencia social, al menos en algunas partes del mundo; sin embargo, esta creencia no se aplica en todos lados, puesto existen lugares en los que aún en pleno 2023 se juzga duramente a las mujeres que no logran quedar embarazadas después de la boda, tal es el caso de Uganda, donde una mujer, de 70 años, recurrió a la Fertilización In Vitro para dar a luz por segunda vez en su vida, lo que la llevó a convertirse en la madre con mayor edad del continente africano.

Se trata de Safina Namukwaya, quien durante la jornada del pasado miércoles, 30 de noviembre, dio a luz por cesárea a un niño y una niña, en el centro médico Women’s Hospital International and Fertility Centre, ubicado en Kampala, Uganda, hecho que fue celebrado por el propio nosocomio a través de una declaración para el medio NTV: “Esta historia no sólo se trata del éxito médico, se trata de la fuerza y resistencia del espíritu humano”.

Como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que Safina se convierte en madre, ya que, desde hace 3 años, la fémina quedó embarazada de su primera hija, a quien llamó Sarah. Safina relató para el mencionado medio de comunicación que a lo largo de su segundo embarazo tuvo que enfrentarse a diversas complicaciones ya sea de salud y emocionales, puesto su pareja la habría dejado después de que quedó embarazada de sus gemelos: “A los hombres no les gusta oír que vas a tener más de un hijo (…) Mi hombre nunca apareció incluso después de que me internaron.”

Safina Namukwaya da a luz a gemelos a los 70 años

Créditos: Daily Mail

Safina contó que durante toda su vida batalló para poder quedar embarazada, ya que, siempre que lo lograba, sufría abortos espontáneos, lo que le valió el rechazo de su comunidad, quienes la llegaron a atacar en múltiples ocasiones por no tener hijos; incluso relató que una vez, un joven la acusó de estar maldita: “Una vez un joven me acosó diciendo que había sido maldecida por mi madre para morir sin un solo hijo”. Namukwaya relató que intentó tener descendencia por más de cuatro décadas, pero no tuvo éxito, hasta recién entrada la segunda década del 2000.

“Mucha gente me juzgó y abusó de mí por ser estéril, pero decidí dejarlo todo al Dios Todopoderoso que finalmente ha respondido a mis oraciones”, declaró la fémina.

Cabe señalar que, pese a que Safina ostenta el titulo de ser la madre más longeva de África, la realidad es que no es la progenitora más grande del mundo, este cargo le pertenece a Erramatti Mangayamma, de la India, quien dio a luz a unos gemelos en el año 2019, cuando tenía 74 años. La residente de Guntur se embarazó gracias a la Fertilización In Vitro al igual que Safina y tuvo todo el apoyo de los médicos de su localidad, quienes se esforzaron debido a que se trataba de un hecho histórico.

Fuentes: Tribuna