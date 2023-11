¿Extraterrestre o reptiliano? Pasajera rompe el silencio y revela la verdad el VIDEO viral

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Hace unos meses, se viralizó el video de una mujer, quien intentó descender de un avión, de manera sorpresiva, en medio de un ataque de nervios. En el clip, se aprecia que la fémina señala hacia la parte trasera de la nave y acusa a uno de los pasajeros de no ser "real", por lo que había tomado la decisión de bajar. Y es que, la protagonista del clip, incluso llegó a declarar que todos morirían si se quedaban en el vuelo.

El video fue captado por uno de los pasajeros, justo antes de que su avión despegara del aeropuerto Dallas Fort Worth, en Texas, y posteriormente fue compartido por la cuenta de TikTok @texaskansasnn, en el que se explica que, debido al ataque de la pasajera, el vuelo se demoró hasta 3 horas en despegar. Y aunque superficialmente parecía que se trataba de un caso de crisis por vuelo, la realidad es que la naturaleza extraña del video no tardó en generar cientos de especulaciones.

"Todos pueden creerlo o no pueden creerlo. Es hijo de pu... de atrás no es real Y puedes sentarte en este avión o puedes morir con ellos o no", exclamó la aterrada pasajera.

El clip fue analizado por cientos de entusiastas del genero OVNI, quienes intentaron darle sentido a las palabras de la fémina, argumentando que la mujer había visto a un reptiliano; mientras que el periodista del fenómeno paranormal, Jaime Maussan declaró que la pasajera descubrió que su vecino de asiento era un extraterrestre, pero la realidad es que, hasta el momento, el clip no tenía ninguna explicación.

No fue sino hasta el pasado viernes, 3 de noviembre, que la mujer salió a dar la cara y brindó una entrevista para el podcast Pardon My Take, donde Tifanny Gomas (nombre de la pasajera) reveló los detalles detrás del clip, resaltando que había tardado meses en hablar sobre el tema porque se sentía profundamente avergonzada de su comportamiento, sobretodo por todas las teorías de conspiración que se vinieron justo después.

Gomas expreso que no vio a ningún reptiliano, extraterrestre o fantasma, tal y como se teorizó en las redes sociales, resaltando que lo que ocurrió fue que tuvo un altercado con otro de los pasajeros, el cual se salió de control, por lo que simplemente optó por explotar, sin importarle que todo el mundo estuviera observándola: "La razón por la que probablemente no he salido del clóset todavía es porque es muy vergonzoso", detalló.

"Fue un pequeño altercado con otro pasajero y que se salió de control. No fue mi mejor momento... en realidad fue un momento horrible. Absolutamente mortificante. Qué horriblemente mortificante. Literalmente no vi... nada. Fue una expresión de habla", declaró la mujer.

Pese a que la mujer se esforzó en aclarar que todo estaba bien, la realidad es que los seguidores del mencionado podcast no creyeron en sus palabras, sobretodo porque, en determinado momento, sí destapó que sentía una vibra negativa en el lugar, pero se empeñó en no hablar del tema, por lo que la gente consideró que, en realidad había sido amenazada y que ocultaba algo verdaderamente serio.

Fuentes: Tribuna