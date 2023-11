Discurso del Rey: Tras muerte de Isabel II, el Rey Carlos III realiza su primera aparición

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- A más de un año de Isabel II del Reino Unido, Carlos III pronunció, por primera vez como monarca el 'Discurso del Rey' ante el parlamento británico, en el que el gobierno de Rishi Sunak presentó una visión "a largo plazo", con la intención de buscar votos para las siguientes elecciones legislativas. El rey realizó este ritual que marca el inicio de la última sesión parlamentaria antes de las próximas elecciones, que se programarán antes de enero de 2025.

Tras el reinado de Isabel II, Carlos III pronunció el primer 'Discurso del Rey' de un monarca masculino en 70 años, lo anterior por el amplio periodo al frente de su madre. Cabe señalar que en 2022 ya había realizado este ritual, en aquella ocasión lo hizo debido a que la reina pasaba por fuertes problemas de salud. Al llegar al Palacio de Westminster, el rey fue recibido por manifestantes que gritaban "¡No mi rey!" y "¡Qué desperdicio de dinero!".

Fue en un ritual de poder, donde Carlos III con la corona sobre su cabeza y sentado en el trono de oro de la Cámara de los lores, acompañado de la reina Camila a su izquierda, el monarca pronunció un discurso de diez minutos. El rey habló sobre las consecuencias de la pandemia por Covid-19, la guerra de Ucrania y el futuro del Reino Unido, señaló que hay una crisis y un aumento en el costo de vida para los ciudadanos, pero que se trabaja para cambiar la situación.

Primer Discurso del Rey de Carlos III, foto: especial

"La prioridad de mi gobierno es tomar decisiones difíciles pero necesarias a largo plazo para cambiar el país", señaló.

Además, explicó que el ritual lo realiza en honor a su madre, "Consciente del legado de servicio y devoción a este país dejado por mi querida madre, la difunta Reina, que pronuncio éste, el primer 'Discurso del Rey' en más de 70 años", dijo Carlos. El discurso se dio en medio del parlamento, donde se discutían políticas electorales y judiciales Carlos pronunció estas medidas sin expresión alguna en su rostro, de acuerdo con la convención de que el monarca está por encima de la política.

¿Qué es el Discurso del Rey y por qué es tan importante?

Cada año en el Reino Unido se inicia una nueva sesión parlamentaria. Por ello, el monarca pronuncia un discurso, oficialmente llamado el 'Discurso del Rey’, ante el Parlamento en el que expone las prioridades del Ejecutivo para el próximo año. Cabe señalar que el rey no interviene en la redacción del programa legislativo, solo se limita a leer la lista en nombre del primer ministro y su Gobierno. Cabe señalar que en caso de que el monarca no esté de acuerdo con lo escrito en el discurso, no debe mostrar preferencia por algún partido político. En ese sentido, el discurso se lee en un tono neutro, sin expresiones faciales.

