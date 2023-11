Incitan a boicotear a marca Christian Dior después de que eligiera una modelo israelí para su campaña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La marca francesa de moda de lujo Christian Dior ha sido criticada en línea después de elegir a la modelo israelí May Tager para su última campaña publicitaria. Esta controversia se produce cuando el conflicto entre Israel y Hamás entró el miércoles en su día 33, desde el mortal ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. En respuesta, el Estado judío prometió 'aniquilar' a Hamás y bombardeó incansablemente el territorio asediado, donde viven 2.4 millones de palestinos.

May Tager compartió extractos de un anuncio de perfumes y productos Dior en su cuenta de Instagram. Mientras que los partidarios de Israel acogieron con agrado la elección de Dior, los pro palestinos pidieron un boicot a la marca de lujo. Cientos de usuarios comentaron los videos de May Tager usando emojis de la bandera palestina y escribiendo "Palestina libre". Algunos críticos han sugerido que Dior reemplazó a la modelo palestino-estadounidense Bella Hadid por May Tager. Sin embargo, informes de prensa indican que Bella Hadid dejó Dior por Charlotte Tilbury en marzo de 2022.

El grupo Yuli, que representa a May Tager en Israel, dijo en un comunicado publicado por el diario Haaretz que estaba orgulloso del "increíble éxito de May". "Durante años, la hemos apoyado en su camino para convertirse en una de las modelos israelíes más populares del mundo", añade el texto. "Es precisamente en estos tiempos difíciles que todos atravesamos que reconforta el corazón e inspira orgullo saber que una israelí extraordinaria como ella se ha convertido en el rostro de una marca líder con alcance global".

La colaboración de Bella Hadid con Dior comenzó en 2016. Se convirtió en embajadora de la marca y participó en varias de sus campañas publicitarias. A finales de octubre, Bella Hadid condenó en las redes sociales los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, que habían causado la muerte de 10 mil 569 personas desde el 7 de octubre, según un informe del Ministerio de Salud palestino de Hamás. Escribió en su cuenta de Instagram: "Mi corazón sangra de dolor por el trauma que veo desarrollarse, así como por el trauma generacional de mi sangre palestina".

En enero pasado, Malcolm Hoenlein, un destacado líder judío estadounidense, criticó a la casa de moda de lujo francesa Louis Vuitton por elegir a Bella Hadid para su nueva campaña: "Es imperativo que las personas influyentes rindan cuentas de sus acciones y de sus palabras", dijo. "Bella Hadid ha expresado repetidamente mensajes que promueven el odio".

Fuente: Tribuna