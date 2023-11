A sus 15 años, Brisa es raptada y violentada; Gastón le prendió fuego y terminó con su vida

San Martín, Argentina.- Un brutal feminicidio estremeció a la comunidad de Argentina la noche del pasado lunes, 6 de noviembre, momento en el que Brisa, una adolescente de 15 años, perdió la vida a manos de su novio, Gastón, quien es una década mayor que ella. De acuerdo con información brindada por los familiares, el sujeto privó de la libertad a la menor para agredirla de múltiples maneras. Finalmente, el individuo le prendió fuego a la joven, lo que le dejó graves heridas en el 80 por ciento de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Martín, a comienzos de esta semana, en una casa ubicada en el Barrio Obligado, en Bella Vista, sitio en el que Brisa se encontraba retenida en contra de su voluntad. De acuerdo con las declaraciones de los familiares de la adolescente, la víctima mantenía una relación con Gastón R, de 25 años, quien habría sido el autor del crimen. Los dolientes mencionaron que no estaban de acuerdo con la unión de ambos, pero no lograron separarlos.

La noche del pasado martes, el presunto feminicida le habría encendido fuego a Brisa, luego de golpearla. La prima de la adolescente detalló en una publicación en Facebook que estiman que Gastón R intentó apagar las llamas para salvar a la menor, esto debido a que el propio imputado presentó algunas quemaduras, pero no pudo hacer nada por ella. Aunque se desconoce cómo encendió fuego en la víctima, se estima que la manera en la que lo hizo estuvo planeada para que se incendiara completamente, ya que, al menos el 80 por ciento terminó comprometido.

Fotografía de Brisa; su novio la raptó y mató en Argentina

Créditos: El Heraldo de México

Aparentemente, Brisa no perdió la vida de manera inmediata, puesto Gastón la habría ido a dejar al hospital en terapia intensiva, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero no lograron hacer nada por ella, puesto finalmente la adolescente perdió la vida. La prima de la agraviada se mostró verdaderamente afectada por el hecho y suplicó a la gente que compartieran el caso de su familiar en redes sociales, para que de esta manera, el imputado pudiera pagar por sus crímenes.

"Gastón asesino. Quemo viva a mi prima ayer a la mañana la dejo horas en terapia intensiva y hoy a la mañana ella no soporto tanto dolor, le quemo el 80% de su cuerpo. 15 años tenia, era una nena llena de luz y con una vida hermosa por delante, no merecía esto. Ella no merecía irse, te odio los odio a todos los que lo cubrieron. Ella pedía por favor y nadie hizo nada loco como puede ser tan chiquita tan indefensa. Compartan así no queda impune que page por lo que hizo, le arrebato la vida a una criatura."