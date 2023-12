Mujer agrede a mexicana por hablar en español en Disneyland: "Odio a los mexicanos"

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- En días recientes, se viralizó un video en TikTok, en el que una mujer mexicana exhibió un caso de racismo, mientras se encontraba en el mundialmente conocido, parque de diversiones Disneyland, sitio en el que una fémina la confrontó porque estaba hablando en español, a lo que la agresora le recriminó que estaba en Estados Unidos, por lo que tenía que comunicarse en inglés. Esto detonó la furia de la hispanoparlante.

Todo ocurrió en días recientes, cuando Eva Ramírez (usuaria que publicó el video en la red social originaria de China) se encontraba en los baños de Disneylandia. Supuestamente, la mujer estaba hablando en español, hecho que causó la molestia en otra mujer, recidente de Estados Unidos, quien se acercó a decirle que, por estar dentro del mencionado país debería hablar en inglés, lo que provocó que los ánimos se encendieran, por lo que la ofendida comenzó a grabar.

“Estoy en Disneylandia y esta señora me escuchó hablar en español. Me dijo ‘maldita mexicana’. Repite lo que dijiste, ¿tú tienes problemas con que hable en español?”, preguntó la camarógrafa.

Ante el cuestionamiento, la agresora respondió: “Esto es América, no se habla español en América. No me importa, odio a los mexicanos. Es la verdad”, respondió tajante. Momentos después, salió otra mujer, de la tercera edad, quien posiblemente era la madre de la inconforme y ambas procedieron a marcharse, mientras Eva les recriminaba que ella no tenía la culpa de que su agresora no supiera hablar otros idiomas.

Cabe señalar que si bien, la tiktoker no subió otro video en el que se pudiera apreciar lo que ocurrió después, de manera extraoficial se sabe que, cuando la mujer estadounidense salió de los baños, unos guardias de seguridad se le acercaron para hablar con ella, aunque este dato no ha sido confirmado por ninguna de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, como es el caso de la propia Eva Ramírez.

Lamentablemente, este no es el único caso de racismo que se ha documentado en la nación gobernada por Joe Biden, donde regularmente salen a la luz videos de personas que agreden a hispanohablantes, a quienes insultan y luego les exigen que regresen a México. Es menester informar que esta situación se repite, incluso cuando las personas insultadas no son de tierras aztecas y, en realidad, pertenecen a otras zonas como Colombia, Nicaragua o Venezuela.

Fuentes: Tribuna