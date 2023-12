Argentina: Gobierno de Milei devalúa el peso en más de 50 por ciento

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El gobierno argentino del presidente ultraliberal Javier Milei, que asumió el domingo, anunció el martes 12 de diciembre una fuerte devaluación de más del 50 por ciento del peso, la moneda nacional, pasando a 800 pesos por dólar, para estabilizar la economía en crisis de inflación y deuda. La devaluación de un peso que se consideraba notoriamente subvaluado, a poco menos de 400 por dólar, es parte de una serie de medidas de "emergencia" anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluida una reducción de los subsidios públicos para la energía y el transporte. Estas medidas, explicó el ministro en un discurso, pretenden evitar la "catástrofe" de la hiperinflación que, según él, podría alcanzar el 15.000 por ciento.

"La génesis de nuestros problemas siempre ha sido presupuestaria", afirmó Luis Caputo, estimando que por primera vez, al votar con amplia mayoría a Javier Milei, los argentinos demostraron que entendían "que no hay dinero". La devaluación, así como la reducción de los subsidios de larga data al transporte y la energía, está destinada a afectar inicialmente de manera fuerte y negativa el poder adquisitivo de los argentinos, el 40 por ciento de los cuales vive por debajo del umbral de pobreza. A su atención, el ministro de Economía aseguró que el gobierno mantendrá programas sociales para ayudar con el acceso al empleo y"“fortalecer las políticas sociales para quienes las necesitan, sin intermediarios", insistió.

El presidente Milei indicó en su discurso de toma de posesión el domingo que "la situación iba a empeorar en el corto plazo" antes de que la economía, la tercera más grande de América Latina, cosechara los beneficios de la austeridad presupuestaria, al controlar la inflación crónica, actualmente en 143 por ciento mas de un año. El ministro Caputo también anunció, en aras de la austeridad presupuestaria, que el Estado "ya no presentará ofertas" para proyectos públicos y cancelará los contratos firmados "que aún no hayan comenzado". "Los proyectos de infraestructura en Argentina los hará el sector privado, porque el Estado no tiene dinero ni financiamiento para ejecutarlos", explicó. Otro de los planes que el Gobierno de Milei analizó fue el de despedir a todos los funcionarios que lleven menos de un año en su cargo.